¡Mentirosa!: Sergio Maldonado desmintió a Bullrich sobre la supuesta absolución de los gendarmes

Sos una Mentirosa Patricia Bullrich. Los Gendarmes no están Absueltos, siguen Imputados. Como van a ser inocentes si Todavía no hubo juicio? Mentirosa! Santiago estuvo desaparecido 78 dias Gracias @myriambregman por el reclamo #JusticiaPorSantiagoMaldonado#BullrichEsResponsable — Sergio Maldonado (@vikingomaldo) October 2, 2023

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien estaba a cargo de la seguridad durante la desaparición de Santiago Maldonado, tuvo que referirse al tema por una pregunta de Myriam Bregman. En ese momento Bullrich le enviópero Sergio Maldonado, hermano de Santiago, utilizó sus redes sociales para desmentirla y dejar en claro que todavía no hubo juicio., remarcó Maldonado desde su cuenta en la red social X (ex Twitter).La contundente respuesta de Sergio Maldonado puso de manifiesto que el proceso judicial aún está en curso y que no se ha emitido un veredicto definitivo sobre la responsabilidad de los gendarmes involucrados. Maldonado agradeció públicamente a Myriam Bregman por su apoyo continuo en la búsqueda de justicia para su hermano, destacando la importancia del respaldo de la comunidad en este caso. Sergio Maldonado busca mantener la presión sobre las autoridades y asegurarse de que se realice un juicio justo y transparente en el caso de Santiago Maldonado.