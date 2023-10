Hace 16 años los vecinos de Lanús no ven la cara a un intendente: Álvarez sobre Grindetti, Kravetz y Díaz Pérez

el candidato a intendente de Lanús por Unión por la Patria Julián Álvarez le preguntó a los presentes quiénes habían visto personalmente al actual jefe comunal por el PRO, Néstor Grindetti, o a su funcionario y candidato a sucederlo desde su partido, Diego Kravetz, y sólo 4 personas levantaron la mano

#Política | El contundente mensaje de Julián Álvarez contra Néstor Grindetti y Diego Kravetz: "No puede ser que un intendente que dejó de gobernar hace 16 años sea el más conocido por nuestros vecinos". pic.twitter.com/zDG7EWmKqh — Política Argentina (@Pol_Arg) October 2, 2023

En el marco de una reunión con vecinos y vecinas de Alsina,Luego hizo el mismo ejercicio para saber quiénes había visto o hablado alguna vez con el ex intendente, y otros 4 o 5 vecinos levantaron la mano.Finalmente, preguntó quienes habían visto personalmente al ex intendente Manuel Quindimil, quien culminó su último mandato en 2008, y casi todos los presentes levantaron la mano., enfatizó Álvarez ante los vecinos.El candidato a jefe comunal por Unión por la Patria recorre el distrito realizando reuniones con los vecinos de distintas localidades de cara a las próximas elecciones del 22 de octubre.Grindetti fue eje de la polémica hace poco más de un mes cuando intentó pedir licencia para poder hacer campaña como candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, a la vez que es presidente de Independiente, y no consiguió la aprobación con el faltazo de una concejal de su espacio. Ese día, su candidato a sucederlo, Kravetz, estaba de vacaciones.