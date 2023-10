"Tendría que decidirlo el partido": Pastori sobre la eventual postura de la UCR en un balotaje Massa-Milei

El ex diputado nacional y dirigente de la UCR de Misiones Luis Pastori se refirió al debate presidencial. "La ví muy bien a Patricia pero la mecanica del debate no ayudó a ninguno porque los tiempos no estuvieron bien medidos", dijo.

A su entender, "no se pueden tener dos minutos para desarrollar una tematica como economía". "Habría que ajustar más la mecanica de los tiempos. Fue muy enriquecedor, no obstante, el derecho a réplica aunque cinco oportunidades quedaron cortas", consideró el ex legislador.Consultado sobre el clima de apertura de Sergio Massa a un gobierno de unidad nacional en el caso de llegar al Sillón de Rivadavia, dijo que "es electoralista" por parte del tigrense."Lo veo como un recurso electoralista de Massa. No creo que ni él piensa se pueda llegar a concretar. No lo veo con una intención seria", sostuvo.Y consultado sobre que haría si Massa y Milei llegan a la segunda vuelta, contestó: "En un eventual balotaje entre estos dos candidatos me costaría mucho votar".Y enfatizó: "Pese a que no se va a dar porque Massa se cae, pero si así fuera mi voto sería en blanco. De todas formas, es algo que tendrá que decidir el partido".Luego, repudió el discurso negacionista de Javier Milei quien negó los 30 mil desaparecidos. "Es parte de su discurso. No me sorprendió. Hablar de números no tiene que ser la discusión de fondo. Cualquiera sea el número, lo que pasó es repudiable", concluyó.