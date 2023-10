Patricia Bullrich prometió anular los acuerdos con el Sindicato de Camioneros

Impactante esto. Miren cómo hace agua ante las repreguntas… pic.twitter.com/0Be9QVaqet — Sergio Chouza (@SergioChouza) October 3, 2023

La candidata a Presidente de Juntos por el Cambio,, anticipó que tiene previsto derogar leyes laborales y los acuerdos con camioneros por decreto si no consigue el acompañamiento del Congreso en un eventual mandato.En diálogo con Alejandro Fantino en Neura, la candidata aseguró que pretende anular las multas laborales para facilitar que las pyme contraten personal en blanco. Con ese plan, presagió, se podrían generar 2.000.000 de puestos nuevos. “Son leyes ridículas”, puntualizó.Ante la propuesta, el periodista le consultó “¿Cómo las derogás? Llegás al Congreso y tenés a la izquierda y a los Máximo Kirchner que no te las van a querer derogar”. “Bueno,no te preocupes, yo voy a salvar a las pymes y no voy a dejar que las maten”, respondió la dirigente del PRO.Además, indicó que buscará mudar el fuero laboral Nacional a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Para justificar esta medida, apuntó contra la influencia de los sindicatos: "". Y criticó que "nunca un empresario gana un juicio, nunca en la vida, siempre le rompen la cabeza".Durante la entrevista, la candidata de Juntos por el Cambio, además, indicó queY advirtió buscando demostrar dureza: “El que no acepte las reglas de juego y empiece a querer poner trabas en la Argentina, va a tener consecuencias”.“Hay leyes del año 60 que te dicen que una persona que sube un bulto a un camión no puede luego bajarlo, tiene que venir otra persona”, ejemplificó. También dijo que hay convenios que le prohíben a los puertos volver a utilizar un camión que acaba de descargar mercadería.“¿Sabés la guerra que te va a meter Moyano?”, preguntó Fantino a su entrevistada. “pero si yo no puedo hacer competitivo a mi país y lograr que el tipo que compró un camión pueda trabajar libremente...”, contestó.Bullrich también adelantó que buscará de eliminar el uso del celular en la cárcel y un “aislamiento total”: “El preso no tiene celular pero agarra a un delincuente común, que te robó una billetera, y le dice ‘plata o plomo, sé donde vive tu señora, tus hijos, a qué colegio van, así que trabajas para mí y vas a estar protegido’”.En esa línea, planteó grabar la defensa de los detenidos.A lo que Fantino le aclaró "No podes hacer eso" y ella aseguró: ""."Yo lo puedo grabar bajo un sistema en el que... yo puedo grabarlo, lo puedo tener como elemento de prueba, puedo no escucharlo, tenerlo con un sistema de protección, y si el día de mañana hay un delito y un juez ordena verlo".Ante los cuestionamientos y la confusión del periodista Bullrich aclaró que sería una "prueba que podes utilizar es la constitución de un nuevo delito".