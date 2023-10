Macri dijo que JXC debe "apoyar cualquier reforma razonable si Milei es presidente y cuestionó a la democracia

Quiero agradecer a las autoridades del Instituto de Política de la Universidad de Harvard, al David Rockefeller Center for Latin American Studies y a todos los alumnos que se acercaron a mi charla. Fue un gusto conversar hoy. Gracias pic.twitter.com/ao53rDMNL0 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 4, 2023

El expresidentedisertó ante profesores y estudiantes del Institute of Politics de la Universidad de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, donde consideró que Juntos por el Cambio(JxC) debe "apoyar cualquier reforma razonable" que proponga el candidato Javier Milei en el hipotético caso de que La Libertad Avanza gane las elecciones. Además, cuestionó la democracia con una extraña comparación.En el encuentro presentado como "Una conversación con el expresidente" de Argentina el ex mandatario habló sobre el populismo, la gestión nacional y opinó sobre las elecciones 2023. Al comenzar fue presentado como expresidente de Venezuela y no de Argentina: "Un saludo a Nicolás Maduro y a su horrible dictadura", ironizó en sus primeras palabras en un discurso que dio en inglés.Al ser consultado sobre si JxC apoyaría a Milei en caso de que Patricia Bullrich pierda las elecciones respondió:para que Argentina deje atrás este sistema tramposo en el que estamos atrapados"."Y como nosotros vamos a ganar, los liberales también nos van a ayudar a nosotros para aprobar los proyectos”, aseguró.En otro momento de la charla, Macri calificó la propuesta de dolarización que impulsa Milei como “un atajo”, pero resaltó que cree “en las ideas liberales” y dijoy aclaró su vínculo con el libertario: “Personalmente me encontré con Javier Milei sólo una vez; sé que compartíamos la pasión por en la ciudad de Buenos Aires, pero no tengo una relación cercana”.”, aseguró aunque rápidamente se volcó a apoyar a su candidata presidencial: “Realmente espero que (Milei) ayude mucho a Patricia Bullrich cuando esté a cargo de impulsar reformas severas contra esa terrible fuerza poderosa a favor del status quo”.Además, Macri reiteró que el riesgo más grande que representa Milei es que está solo políticamente. “Yo me sentí solo y tenía cuatro gobernadores, él no tiene ningún gobernador detrás. Eso muestra que no es razonable que pueda liderar semejante cambio”, dijo.En ese sentido, el exmandatario ahondó en la importancia de construir equipos con conocimiento en gestión del Estado y reparó en la falta de experiencia en la materia de Milei. “Porque no somos el estado de Suiza. Heredamos un estado que es un jungla que ha conquistado La Cámpora", lanzó."Esa experiencia, esa coordinación, puede estar liderada por Bullrich para cambiar definitivamente el futuro de los argentinos. Las otras propuestas tienen, quizás, algo similar en algunas partes y coincidencias en ideas, pero otras no son razonables. Hay que tener las habilidades y la experiencia para armar un equipo nacional. Esa experiencia es lo que Patricia Bullrich está ofreciendo”, respaldó Macri la candidatura de su exministra de Seguridad.En ese marco, a la hora de exponer su opinión sobre la era tecnológica y los desafíos que atraviesa la política, trazó una extraña comparación entre el dispositivo móvil y la democracia, para reforzar su postura en contra de la existencia de un Estado fuerte e interventor."Vivir es mejorar de manera constante, porque tenemos acceso a mejores productos y servicios. Entonces, ¿qué está pasando?, ¿por qué las personas están tan enojadas y frustradas? Porque estamos atravesando lo que en inglés denominó "the expectation revolution era" (la era de la revolución de las expectativas). "Todos sabemos que estamos atravesando una revolución tecnológica histórica con impacto en trabajo, educación y salud. Tenemos una revolución sin precedentes en el área de la comunicación. Entonces, ahora, en 30 días tenemos más información que en toda nuestra vida 50 años atrás", dijo.En esa línea, señaló quey ejemplificó con las protestas en Santiago de Chile -no lo aclaró, pero se entiende que durante la revuelta política y social de 2019-, los chalecos amarillos, en Francia; o las protestas en Hong Kong, China:, sostuvo.A esa situación, sumó al "maldito aparato" que mostró en sus manos: el celular. Con ese dispositivo, dijo el exmandatario, se sumaron otros dos desafíos, la velocidad y la fragmentación. "Tocas el celular y podes escuchar música, mirar una película o pautar una cita para esta noche,".En ese escenario, graficó, es que "aparecen algunos tipos" que dicen tener todas las soluciones rápidas. Son una combinación, indicó, de "autócratas y populistas, que pueden ser izquierda o derecha. Es lo mismo" y explicó que son quienes proponen a la población -que exige esas respuestas rápidas- una solución a partir de la entrega del "futuro y de la libertad": "Ellos dicen, si me das el todo el poder, si unificamos los tres poderes en mí, yo te voy a entregar lo que quieras muy rápido. Lo hacen a cambio de tu libertad y de tu futuro. Entonces empiezan a gastar todos los ahorros de la sociedad, las reservas del Banco Central, de gas y petróleo, los ahorros de las pensiones y cuando se quedan sin plata empiezan a imprimir dinero y todos sabemos que eso nos lleva a un proceso inflacionario que empobrece a toda la población", dijo Macri.Y señaló que hay una "demanda de soluciones inmediatas para cualquier problema y todo el mundo listo creyendo que el Estado va a solucionar todo". "Y los populistas dicen esto: 'no necesitas trabajar', y hablan de la 'estúpida cultura del trabajo, que es sólo una forma de oprimir a todo el mundo en un sistema meritocrático. Esto es algo que fue creado por los poderosos', dicen; y empiezan a destruir a la sociedad. Y eso es lo que estamos enfrentando. y no es el populismo latinoamericano solamente, esto es una amenaza global", cerró."Empiezan, entonces, a culpar a los otros. Especialmente a la comunidad empresarial, empiezan a señalar a los supermercados por las subas de los alimentos, a los productores de energía, son todo tipo de nuevos enemigos poderosos", dijo.