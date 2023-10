Massa: "Con el IVA y Ganancias, se va a notar fuerte la recuperación del ingreso"

Sergio Massa de cara al futuro, reiteró que buscará “cambiar la ley penal cambiaria y el sistema de la ley penal tributaria”.lamentó. “Es vergonzoso. Piden orden fiscal y hacen todo para no pagar, por eso en Argentina tiene que haber presos por evadir impuestos. Eso va a ser aleccionador”, agregó.Reconoció entonces los errores del gobierno dey, si bien aclaró que hoy su incidencia en la gestión es alta, hay decisiones que corren por su cuenta. A 19 días de las elecciones ratificó que de llegar a la Presidencia “la mitad” de los que hoy son ministros no lo serán. El candidato debrindó una extensa y profunda entrevista a Julio Leiva en La Caja Negra. Lo hizo al día siguiente del primer debate presidencial que se llevó a cabo el domingo en Santiago del Estero en el que durante una de sus intervenciones marcó la diferencia del actual gobierno y de su posible presidencia, y ratificó que de ser presidente “Al respecto, explicó: “Yo no soy actualmente el Presidente de la República. Y obviamente hay una parte de decisiones que tomo y otra no. Y no somos todos iguales y no todos pensamos de la misma manera”. Massa confesó que imagina un equipo renovado para llevar a cabo sus propuestas: “La mitad de los que hoy son ministros conmigo no lo serían. Cambiaría el régimen de funcionamiento del Estado en términos de organización. Pero además hay gente que conmigo no sería ministra”., precisó. No dio nombres, pero aseguró que tiene definido el nombre de su ministro/a de Economía.En este marco se refirió a la desilusión de la gente con la actual gestión al reconocer que, manifestó Massa. Al respecto del ex funcionario provincial, reflexionó: “Fue un gravísimo error. Pagó con la renuncia, pagó la Jefatura de Gabinete, pagó con la renuncia de la candidatura... Me llama la atención el momento en el que aparece la noticia. Pero te diría que eso es consecuencia. Hay una causa previa que es el error de Martín. Pero creo además que esta chica ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político con algún candidato...”.Consultado por su llamado a la “unidad nacional” y la posibilidad de abrir su eventual gobierno a dirigentes de otros espacios, se le preguntó específicamente por su relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Dijo que es su amigo y que lo entiende:Para Massa el ex presidente “forzó y terció en la interna” de Juntos por el Cambio para que Larreta perdiera.“No me gusta hacer nombres, no hay que construir un gobierno como si fuera una repartija de confites. Es un gran error eso de andar repartiendo cargos y manoseando nombres es muy malo, el día que tomás una decisión la comunicás”, expresó y remarcó la necesidad de “un gobierno de unidad nacional” conMassa también se refirió al resultado de las PASO y reconoció que “imaginaba a Milei un poco más abajo de lo que estuvo, pero no mucho más: sacó 29% e imaginaba 26%; nosotros sacamos 27% y nos imaginaba en 29 o 30 por ciento”.El ministro respondió al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien durante el bloque de derechos humanos del debate presidencial dijo que “no son 30.000″ los desaparecidos de la última dictadura cívico militar: ““Nos pone en un lugar de respeto. Y vos decís que querés entregar las Malvinas a los ingleses, querer poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del Banco Central, querés tirar por la borda 40 años de construcción de prestigio argentino en una materia en la que el mundo empieza a discutir los nuevos derechos. Queré un poquito a tu país. Un poquito. Por los tipos que murieron en manos del terrorismo de Estado. Por los chaqueños, Los correntinos que murieron en las Malvinas. Por la necesidad de sostener un tejido industrial que depende de que vos tengas el señoreaje de tu moneda y no que la tasa de interés te la fije otro”, remarcó.Por último, Julio Leiva le preguntó cuál es el momento de su vida que lo convierte en la persona que es hoy y respondió con una anécdota de su paso por ANSES:, concluyó.