La CGT repudió los dichos de Bullrich contra los derechos laborales: "Promueve trabajo informal"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC),aseguró este lunes que si gana las elecciones 2023 y el Congreso nacional no acompaña los proyectos de ley que enviará para modificar leyes laborales, impulsará Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).indicó la candidata presidencial. Ante esto, la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó y repudió los dichos de Bullrich y afirmó que, dispararon y afirmaron que Bullrich tienen "el claro objeto de eliminar definitivamente los derechos de los y las trabajadoras".Desde la central obrera defendieron los juicios laborales y remarcaron queEn este sentido, advirtieron queRemarcaron que ", completaron.En esta línea, el cotitular de la CGT Héctor Daer también le respondió a la candidata a presidente de Juntos por el Cambio y aseguró que se trata de generar, señaló. "Lxs argentinxs no necesitan que se recorten sus derechos. Necesitan que se amplíen sus oportunidades de desarrollo y trabajo. No necesitamos volver al pasado, Patricia. Lxs argentinxs queremos un futuro próspero, con trabajo, con derechos y con Justicia Social", concluyó.