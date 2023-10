"Es poner vinagre con aceite": Pepe Mujica le respondió a Bullrich por comparar su pasado político

El expresidente uruguayo José Mujica le respondió a la candidata Patricia Bullrich luego de que ésta se comparara con él en el debate presidencial del pasado domingo y opinó sobre la actualidad política de Argentina."No tiene nada que ver, es poner vinagre con aceite. Nosotros no fuimos una guerrilla, fuimos un movimiento político con armas. Tuvimos una etapa de formación militarista, nos quedamos sin estrategia y habíamos desatado un movimiento de masas. Nos mató el éxito. Tendríamos que haber virado en la historia”, sostuvo Mujica en diálogo con radio Splendid.Y agregó: “La historia no se arregla solo a los fierrazos. Y de Mandela mejor no hablar, porque nos queda demasiado grande”.De esta manera, el ex mandatario uruguayo le contestó a Bullrich, quien a la hora de hablar sobre su pasado en Montoneros se comparó con Mujica y Mandela. "No usé la violencia, yo participé de una organización juvenil. Siempre lo dije. Lo mismo le pasó a grandes líderes de la humanidad como Mandela y Mujica, que fueron presidentes de sus países”, había dicho durante el debate ante la acusación de Javier Milei en el eje Derechos Humanos y convivencia democrática.Por otra parte, Mujica mencionó el escenario político actual que atraviesa la Argentina, a partir de lo que observó durante el debate presidencial. “Me quedé preocupado”, expresó, y añadió que “la hiperinflación es un drama de las sociedades” y que “hay un pueblo que se equivoca cuando está desesperado”.En ese sentido, el dirigente del Frente Amplio sostuvo que espera que “el pueblo argentino pueda salir adelante con sus contradicciones”.“Llevan a la gente a decisiones simplistas, pero queda un poquito de esperanza porque ya ha pasado esto y lo ha logrado superar. Estaba recordando el discurso de Balbín cuando murió Perón, hay que aprender a darse la mano, no hay que llegar a viejo para tener esa filosofía”, manifestó, dando cuenta también de la postura uruguaya respecto de la continuidad institucional y democrática.Mujica también planteó su pronóstico para la economía argentina en los próximos meses. “Es inevitable que Argentina va a entrar en un ajuste, lamentablemente ya está, pero, ¿quién paga el costo mayor? El que sufre es el pueblo que busca llegar a fin de mes, no hay que ser economista para no darse cuenta de eso”, aseguró, y aclaró que, de todos modos, “no hay soluciones mágicas, en esa complejidad aparece la ‘simplificación’ con soluciones fatales”.