"Voy a hacer todo para evitar que Milei nos joda la vida", dijo Katopodis

“El único candidato que explica cómo solucionar los problemas de la Argentina es Sergio Massa", subrayó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, al enfatizar que no se va a quedar "de brazos cruzados cuando hay un candidato que plantea terminar con la obra pública" y dijo que va a "hacer todo lo posible para evitar" que el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sea presidente y le "joda la vida a todos".

A través de Twitter, enfatizó:, había dicho Milei en una entrevista a Alejandro Fantino. Ante esa afirmación, Katopodis le contestó: "No ¿porqué voy a dejar que pase? Voy a tratar de que no pase. Voy a ir todas las veces que pueda a hablar con trabajadores en una obra, o con operarios en una fábrica textil o en la estación de José León Suarez, y voy a poner todo mi empeño para que no pase".Y recalcó: