"Terraplanismo siglo XXI": Kicillof apuntó contra las ideas económicas de Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este jueves que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "quiere resolver los problemas de la Argentina con ideas ridículas del siglo XIX” y comparó las propuestas libertarias con "un terraplanismo en economía".En una entrevista que brindó al diario español El País, el mandatario bonaerense remarcó que el libertario "es miembro de un grupo muy pequeño, marginal, desplazado hoy de la academia y sin ningún peso, que son los economistas austríacos". "consideró.Y, como economista, analizó: "Es una escuela muy fundamentalista que piensa que el mercado solo resuelve todo. Y a veces".En ese sentido, el gobernador analizó quey apuntó que "es una novedad: nadie hasta ahora había dicho ‘voy a resolver los problemas de la Argentina con ideas añejas y ridículas de economistas austríacos del siglo XIX’".Luego, descartó que las propuestas liberales "le hayan dado el triunfo" en las PASO, pero reconoció que la inflación es alta y que "muchas cosas no andan bien". "De todos modos,. Lo voy a hacer con una metáfora. Una persona tiene una enfermedad, consulta a su médico y no se lo resuelve. Consulta a otro médico y tampoco se lo resuelve. Y entonces termina en el curandero, y lo digo sin menospreciar ninguna creencia. Pero lo que aparecen son milagros. Presuntos milagros. como lo es la idea de dolarizar", graficó Kicillof.En paralelo, expuso que el plan del líder de LLA "es"."A la provincia de Buenos Aires eso la destruye. Si hay un Gobierno nacional ajustador, antiindustrial y privatizador, la provincia no puede hacer, por ejemplo, las 100.000 cuadras de tierra que debe asfaltar. Así de sencillo y claro", subrayó.Además, el mandatario cuestionó el hecho de que Milei sortee su sueldo de diputado al afirmar: "Fui diputado, si no cobraba el sueldo me moría de hambre porque no tenía otra forma de ingreso. Y tengo una familia. Vivo de mi sueldo".Está rodeado de un sistema de casta, que es la gente que hace mucho tiempo hace política y ya fracasó. Él ha vivido siempre de asesor de diputados, trabajando para empresas privatizadas que son contratistas del Estado", remarcó ante el diario español.En otro tramo de la entrevista, el gobernador planteó que "la rebeldía es enfrentarse con los poderes establecidos, no andar puteando gente en los canales de televisión". "Cuando te enfrentás a los poderes establecidos pasa lo que le pasa a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) se padece la persecución judicial y hasta un intento de asesinato.", puntualizó.