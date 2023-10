"Traiciona a Juntos por el Cambio": el espacio de Lousteau liquidó a Macri por el affair con Milei

El diputado y referente deexpresó su malestar este jueves por los coquetos de Mauricio Macri conluego de considerar -en una charla con estudiantes en Estados Unidos- que Juntos por el Cambio debe apoyar las reformas que el economista liberal impulse, en caso de ganar las elecciones presidenciales. Los dichos del ex presidente, según consideró el vicerrector de la UBA, “traicionan” a la coalición opositora y agregó:Durante una entrevista en Radio Continental, el dirigente radical fue consultado por los coqueteos de Macri con el líder de la Libertad Avanza y respondió:El malestar en Juntos por el Cambio se generó cuando Macri habló sobre la política argentina durante una charla con estudiantes en el Instituto de Política de la Universidad de Harvard, que fue coordinada por Alicia Yamin, investigadora en Salud y Derechos Globales, y por Steven Levitsky, director del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos.expresó el fundador del PRO.profundizó Yacobitti y agregó: “Hubo muchos que creían que el camino era coquetear con Milei”, señaló Yacobitti al tiempo que describió al economista como “alguien sumamente violento” y “populista”., puntualizó.En otro momento de la charla, Macri calificó la propuesta de dolarización que impulsa Milei como “un atajo”, pero resaltó que cree “en las ideas liberales” y dijo “, aunque tomó distancia de “algunas propuestas extremas” y aclaró su vínculo con el libertario: “Personalmente me encontré con Javier Milei sólo una vez; sé que compartíamos la pasión por en la ciudad de Buenos Aires, pero no tengo una relación cercana”.De todas formas, sostuvo: “Estoy abierto a trabajar con cualquier otro líder que realmente quiera, basándose en ideas liberales, construir un futuro diferente para los argentinos”. Pero enseguida hizo una fuerte defensa de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio al destacar:”, puntualizó después en otra crítica contra la estabilidad emocional de Milei.