"Estuve hecho mierda": Larreta habló de la derrota contra Bullrich en las elecciones primarias

El jefe de Gobierno porteño,, admitió que perder la interna con Patricia Bullrich por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio en estas elecciones 2023 le significó "un golpe muy duro" y explicó que aún continúa "recuperándose" de esa caída política.. Más allá de mi experiencia pública, muchos años de conocer el Estado, los últimos años estudié, me metí, aprendí, conocí el país, fui a lugares donde nunca había estado", explicó sobre la derrota contra Bullrich en las primarias Larreta durante una entrevista brindada a La Nación+.Y recordó: "Hasta el domingo a las 18 pensé que podía ganar la interna". Al respecto,como así también lo que señaló como "pésames" que le hicieron llegar sus allegados.Larreta admitió que aún está recuperándose "del golpe" y afirmó que tuvo "unos primeros días muy duros" y se sintió "muy golpeado". "expresó.Y señaló: "Fue fuerte, me hacían sentir que iba a ser el próximo presidente. Es difícil a veces no creértelo".De cara a las elecciones generales, el jefe de Gobierno porteño se mostró convencido de que Bullrich "entrará a un eventual balotaje", tras las elecciones del próximo 22 de octubre. Al ser consultado sobre a quién votaría en una eventual segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta insistió: "o".Sobre el rol que jugó su tradicional aliado Mauricio Macri, Larreta aclaró: "Me escribió un par de días después (de las PASO)".En cuanto a la elección que logró el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, el jefe de Gobierno porteño aseveró: "". En esa línea, interpretó que "la concepción de los métodos tradicionales que uno tenía de la política hay que cuestionarlos todos" aunque dejó claro que "no" imagina "un país gobernado por Milei".", concluyó Rodríguez Larreta.