Mazzina acusa a Bussi de "violentar la Patria con discriminación y odio" por dichos sobre el colectivo LGBTIQ+

Las personas trans y travestis atraviesan vidas de exclusiones y discriminación. Esa violencia hace que en promedio vivan hasta los 40: veinte años menos de lo que tiene hoy @ricardobussi, un ser que niega esta realidad y está en contra de la vida digna de toda nuestra sociedad. — Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) October 6, 2023

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, acusó al candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Ricardo Bussi de “violentar nuestra Patria con discriminación y odio”, al salir al cruce de sus polémicas declaraciones sobre la comunidad LGBTIQ+.Bussi, hijo del represor Antonio Bussi y aspirante a legislador por Fuerza Republicana, manifestó que “el que decide ser travesti, que se la banque solo; no se puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario".Durante un debate realizado el lunes pasado en la Universidad Santo Tomás de Aquino, agregó: "Son seres humanos que merecen todo nuestro respeto. Como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos, claramente".En respuesta a esas declaraciones, Mazzina escribió en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter) que “las personas trans y travestis atraviesan vidas de exclusiones y discriminación" y que "esa violencia hace que, en promedio, vivan hasta los 40: veinte años menos de lo que tiene hoy”.Y calificó a Ricardo Bussi de “un ser que niega esta realidad y está en contra de la vida digna de toda nuestra sociedad. “Este señor viene a violentar nuestra patria con discriminación y odio, y además se da el tupé de hablar de la ‘casta’. ¡Bussi, tenés 22 años presidiendo un partido! ¿De qué casta hablan? Los dinosaurios a la prehistoria, amigo”, completó.Ayer, varios otros referentes políticos salieron a expresar su repudio a los dichos de Bussi, entre ellas la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Greta Pena, que también salió al cruce de las manifestaciones de otro dirigente de LLA que fue candidato a gobernador de La Rioja sobre la comunidad travesti-trans.Según publicó Pena en su cuenta de Twitter, Martín Menem les comunicó a sus fiscales que “si una persona en cuyo DNI figura con nombre de hombre y aparece vestido de mujer, automáticamente esa persona no podrá votar” en las elecciones generales del domingo 22.La titular del Inadi aclaró que la postura de Martín Menem “atenta contra la libertad de votar de las personas trans” y remarcó que “el cambio registral de la ley de Identidad de género es un derecho no un requisito”.“Enviaremos un escrito a la Justicia Electoral de la Rioja para que convoque a los apoderados partidarios y deje en claro el procedimiento para la votación. Si bien esta capacitación se realizó hace unos meses, restan procesos eleccionarios en este año”, indicó Pena.