Santoro acusó a Jorge Macri de trabajar "en tándem" con Ramiro Marra en la Ciudad

Leandro Santoro, candidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria, apuntó contra sus contrincantes, Jorge Macri de Juntos por el Cambio y Ramiro Marra de La Libertad Avanza, y los acusó de trabajar en conjunto para poder gobernar la Ciudad de Buenos Aires.“Jorge Macri está trabajando ‘en tándem’ con Ramiro Marra, como Mauricio (Macri) está trabajando ‘en tándem’ con Javier Milei”, aseguró Santoro en diálogo con Radio La Red."El primero que lo planteó fue Milei cuando dijo que Macri le iba a dar gobernabilidad. Después Macri dejó trascender que, si llegaba a ganar Milei, le iba a pedir a Juntos por el Cambio que acompañara en la Legislatura”, añadió.El candidato de UxP supone que “toda la estrategia de Marra consiste en tratar de ensuciarnos a nosotros, en descalificarnos y no en 'la casta’. A diferencia de Milei, él habla particularmente de mí y si hay un tipo que es ‘anticasta’ soy yo. No tengo chofer, no tengo secretario, soy una persona normal”.“Si elige eso es porque hay un trabajo en conjunto, básicamente, porque me parece que los Macri, tanto Mauricio como Jorge, llegaron a la conclusión que su sociedad política con el radicalismo está terminada”, sostuvo.Por último, consideró que “Mauricio piensa una reconfiguración del espacio aliado con Javier Milei y que Jorge Macri sueña con ser jefe de Gobierno y reemplazar el interbloque de los radicales con el interbloque de los libertarios para poder gobernar la Ciudad”.