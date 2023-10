Marra se enojó y abandonó una entrevista sobre temas ambientales: "No vas a correrme por liberal"

El candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, protagonizó un momento incómodo durante una entrevista centrada en cuestiones ambientales. "Terminemos, no da para más", dijo."Tenemos un plan, después te lo mando por e-mail. Entiendo que me quieras correr por liberal pero no vas a poder correrme por liberal", expresó Marra al joven entrevistador de Eco House.La entrevista con Eco House, una organización sin fines de lucro de Acción para la Sostenibilidad, estuvo centrada -como era de esperar- en temas ambientales, aunque Marra había expresado que su prioridad no apuntaba a esas cuestiones sino que su preocupación estaba "en la situación de Argentina de pobreza e inseguridad"."El cambio climático no es parte de la discusión que estamos teniendo los porteños. Desde mi lado estoy preocupado por que no maten a la gente, que puedan comer y puedan educarse como corresponde", señaló.A medida que avanzaba la charla, el candidato liberal se ponía cada vez más incomodo al intentar evadir las preguntas de temáticas relacionadas a la ecología y a las complicaciones ambientales que se sufren en todo el planeta tierra con cada vez más intensidad.El cruce comenzó cuando el entrevistador abordó el tema del transporte en la ciudad de Buenos Aires, señaló que es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero y preguntó qué propuestas traían desde La Libertad Avanza para generar un plan de movilidad sostenible.En primera instancia, respondió que en su eventual gobierno, el subte estaría 24 horas abierto y aseguró que "sacarían todas las bicisendas que no se utilizan". Al ser cuestionado por el periodista, Marra sostuvo: "A nosotros nos apoya principalmente la gente que trabaja en los deliveries, que son los que más andan en bici, hablamos el tema de las bicisendas y nos dijeron que es una pelotudez la cantidad que hay en la Ciudad".En ese sentido, apuntó: "Hay mucha gente que le gusta andar en auto y se siente perseguida por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires: les quitan puntos y les ponen multas". Pero cuando fue consultado si estaba en contra de los subsidios para las personas que estacionaban libremente en la calle y no tuvieran que pagar un estacionamiento privado, Marra se enojó, aseguró que no estaba a favor de los subsidios, pidió seguir con otra pregunta y luego decidió terminar con la entrevista abruptamente.