Axel Kicillof: "Ningún trabajador puede pensar votar a la derecha"

¡Continuamos una gran jornada por los derechos y el futuro de las y los bonaerenses desde #FlorencioVarela!



Tenemos la responsabilidad histórica de evitar que avance la derecha y, para eso, tenemos que militar todos los días, reconocer lo que falta y pelear por eso.



Los… pic.twitter.com/IGqRzuQCgf — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 7, 2023

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que busca la reelección en los comicios de octubre, afirmó este sábado al abrir en Berisso la caravana peronista que las elecciones del próximo 22 son "históricas y decisivas" y que es "con el pueblo y para el pueblo que se gana" un comicio. Por la tarde el ministro de Economía y postulante presidencial, Sergio Massa, cierra la caravana en La Matanza."Compañeros, compañeras, vecinos, vecinas de Berisso, de Ensenada, de La Plata, aquí hay un cartel que dice 'kilómetro cero del peronismo'.", enfatizó.La movilización, que comenzó en Berisso, recorrerió los principales municipios del conurbano bonaerense y culminó en la localidad de González Catán, en el populoso partido de La Matanza, donde además se sumaron el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, y Máximo Kirchner.En ese sentido, Kicillof sostuvo: ". Que nos va a hacer a Verónica, a los ministros que me acompañan, a un gobierno popular, seguir trabajando para transformar la provincia, pero que va a asegurar que Berisso y Ensenada, pero sobre todo que en La Plata vamos a poder tener al peronismo"."Queremos una región capital unida. Desde el kilómetro cero del peronismo iniciamos así una recorrida que recuerda a las grandes gestas", continuó Kicillof y pidió a los presentes salir "a militar, a militar y a militar".De cara a las elecciones del 22 de octubre aseguró:"cambiar la matriz productiva de la Argentina y terminar con una construcción que es orgullo del país como lo es la industria nacional, la universidad, la ciencia, la tecnología", describió el economista.Asimismo, criticó que los dirigentes de la oposición no valoren "la lucha por las Islas Malvinas y los derechos humanos", pero puso de relieve que hoy "es un día feliz, porque vamos a caminar y a dar la cara, porque no nos escondemos" y destacó: "Kicillof, remarcó que "ninguna familia", ni tampoco "ningún trabajador ni trabajadora" pueden "votar a la derecha" y afirmó que. En este sentido, llamó a la militancia a "tomarse el trabajo de explicar qué está en riesgo y qué está en juego".Y consideró que los candidatos de oposicion "están completamente equivocados porque la educación pública, gratuita y universal para el pueblo no se vende, se defiende"."Creen que nuestro pueblo con malestares, con deudas, con dificultades, son caldo de cultivo para que la salud se la demos a los mercaderes de los medicamentos, la salud pública no se toca. Creen que los trabajadores van a renunciar a sus derechos. Puede faltar distribución y salario, pero con los derechos de los trabajadores ni un paso atrás. Ni que hablar las cosas que hacen nuestra soberanía. Ninguna familia puede votar a la derecha, ningún trabajador puede pensar que tiene que votar a la derecha, hay que tomarse el trabajo de explicar qué está en riesgo y qué está en juego", sostuvo.En ese marco, sostuvo que "esta marcha, que empieza en el Km 0 del peronismo, comienza diciendo que fueron 30.000" y rechazó "el negacionismo a 40 años de democracia"."No estamos dispuestos a entregar la soberanía de nuestro pueblo e historia", remarcó e insistió que "la soberanía de las Malvinas no se entrega"."Ninguno puede pensar que alguno de estos candidatos puede llegar a la presidencia para vender la soberanía, fue mucha lucha, mucho sufrimiento", enfatizó.El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, se sumará al cierre de la caravana en el populoso partido de La Matanza. Serán de la partida también el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro y Máximo Kirchner, entre otros.