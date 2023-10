Máximo Kircher: "Con la misma convicción que me opuse al acuerdo con el FMI voy a ir a votar a Sergio Massa"

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, expresó su apoyo al ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, de cara a las elecciones 2023."Con la misma convicción, escuchen bien, con la misma convicción que me opuse al acuerdo con el FMI por las consecuencias actuales, con las mismas decisiones voy a ir a votar a Sergio Massa el próximo 22 de octubre", respaldó Máximo al Massa.En el marco del acto homenaje a Néstor Kirchner, dónde se estrenó un documental sobre la visita del ex presidente de Argentina entre 2003-2007 "Un hermano del sur", el diputado nacional destacó el cariño de la gente para quién lo dió todo por su pueblo yle pidió a Massa que logré lo mismo quee su padre: "es lo que vos tenés que perseguir: que 20 años después de venir a un lugar te recuerden de esta manera. Hacelo. Lo podés hacer".Máximo Kirchner, además, recordó el contexto en el cual Néstor visitó el barrio. "Lo que tenemos que tener en claro es que por ejemplo el día anterior a la visita el Congreso derogaba las leyes de Obediencia de vida y Punto Final. Parece mentira que 20 años después siguen insistiendo en decir que lo que sucedió no sucedió".El dirigente peronista también apuntó contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y expresó: “. Me da mucha tristeza cuando veo que mi pueblo parece haber perdido esa autoestima”."No dejen que los quiebren, que les digan que su trabajo no vale. Nuestro país tiene todas las condiciones para desarrollarse.”, aseveró.Y apuntó contra los dichos libertarios: "Y pensando que ahora se habla de voucher, recordar que ese día acá también trajo de vuelta el boleto estudiantil para los pibes y pibas.”.