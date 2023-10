Segundo debate: esta vez será en la UBA y los candidatos profundizarán sus estrategias camino a las generales

De cara a las elecciones generales, los candidatos de las distintas fuerzas políticas se verán nuevamente cara a cara este domingo en el marco de la segunda edición del debate presidencial. El intercambio de esta noche tendrá como ejes temáticos "Seguridad"; "Trabajo y producción"; y "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente".Así, los candidatos presidenciales Sergio Massa (Unión por la Patria, UxP), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, JxC), Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País, HNP) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, FIT-U) tendrán su último cruce en un mismo escenario antes de los comicios. El debate, que se desarrollará desde las 21 y será transmitido para todo el país por la TV Pública, tendrá como sede el Salón de Actos de la Facultad de Derecho.Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en las elecciones 2023, centrará su participación en el debate presidencial de este domingo, con eje en el trabajo y la seguridad y desarrollo humano, tanto en destacar sus propias propuestas como en remarcar las consecuencias que tendrían las iniciativas de Javier Milei (La Libertad Avanza) en caso de llegar al gobierno.Massa se diferenciará tanto de Milei como de Patricia Bullrich. Tal como hizo durante la campaña, planteará que él representa al futuro, mientras que los otros dos candidatos implican un retroceso. Sin embargo, la principal diferenciación será con el candidato libertario. Aunque se cuidará de no atacar personalmente ni a él ni a sus votantes, sí remarcará cómo sería llevar a la práctica las ideas "fantasiosas" que propone.En el caso del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se dedicó esta semana a preparar con su equipo el segundo cara a cara con sus adversarios, seleccionando con quienes medirse. En el primer encuentro de candidatos, donde Milei hizo una minimización de la represión ilegal en la última dictadura cívico militar, el líder de LLA confrontó con el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, al tiempo que el peronista lo eligió como su principal adversario.También, Milei apuntó contra candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, duelo que se extendió durante la semana. En primer término, el economista la acusó "poner bombas en jardines de infantes" durante su militancia en Montoneros, lo que derivó en dos denuncias penales por parte de la ex ministra de seguridad. A esto se sumaron los dichos del ex presidente Mauricio Macri en los que dio casi como perdedora a la candidata del PRO y ganador a Milei, lo que derivó en que dirigentes mileístas invitaran al ex mandatario a las autodenominadas "fuerzas del cielo".En cuanto a la parte dos del debate, fuentes cercanas a Milei señalaron al medio ElDestape que "el objetivo es repetir la actuación" del cara a cara anterior, ya que la evaluación fue satisfactoria. En ese sentido, destacaron que notaron "sereno" al hombre de la motosierra y que logró "desnudar las falencias de Bullrich" y "polarizar con Massa".En Juntos por el Cambio esperan que Patricia Bullrich sorprenda durante el segundo debate presidencial. Después del precalentamiento, el reconocimiento de la cancha, las reglas, los jugadores y varios días después de una gripe – de la que ya se recuperó -, volverá a intentar ejecutar un golpe doble que lastime tanto a Sergio Massa como a Javier Milei, con quien mantuvo un enfrentamiento feroz esta semana.Desde abajo del escenario, Mauricio Macri mirará el desempeño de sus dos candidatos. La oficial, Bullrich, y el del corazón, el libertario. El ex presidente regresará al país ese mismo día y desde el bullrichismo ya confirmaron que dará el presente. También lo harán los otros dos presidenciables del PRO que quedaron fuera de carrera, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, que estuvo en Santiago del Estero la semana pasada.Nuevamente, Patricia intentará hacer show con la novedad de los debates, el derecho a réplica. El momento en donde se encontró que podría ser más espontánea y auténtica. Lo que quieren mostrar ante la sociedad es a la “verdadera Bullrich”. En un contexto en que lo acartonado apareció como vintage, en el que los candidatos tienen que generar sensaciones – primordialmente las de odio y bronca con la situación actual para perjudicar al gobierno -, el coucheo no apareció como la solución.El domingo pasado, en el primero de los dos debates obligatorios, que se realizó en Santiago del Estero, Massa, Bullrich, Milei, Schiaretti y Bregman habían presentado sus proyectos sobre "Economía", "Educación" y "Derechos humanos y convivencia democrática", éste último, al igual que "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente", los ejes temáticos elegidos por la participación ciudadana. El debate de hoy será moderado por cuatro periodistas: Soledad Larghi, Mariana Verón, Marcelo Bonelli y Sergio Roulier.