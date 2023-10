Debate presidencial: Bregman repitió la performance y Schiaretti reforzó su discurso federal

, a su modo, trataron de reforzar su imagen y conseguir votos que los posicionen de la mejor manera en el debate presidencial. La candidata del Frente de Izquierda Unidad continuó cargando críticas contra sus rivales, en especial Javier Milei y Sergio Massa, en tanto el cordobés insistió con su gestión provincial y mostró un discurso federal.En ese marco, Myriam Bregman enfatizó la necesidad de. Además, reclamó la sanción de la Ley de Humedales y denunció que está "cajoneada" en el Congreso., completó. Por su parte, Milei expuso que su plan en esa área consta de "tres elementos fundamentales", ellos son: los ingresos, la longervidad y la educación. "En los países más libres las personas viven un 20 por ciento más", dijo el candidato de LLA. Tras la intervención del candidato libertario, Bregman arremetió: "No se entendió nada, sacó la respuesta de Yahoo".La candidata del Frente de Izquierda cruzó así al candidato libertario y aseguró que cuando Javier Milei habla en difícil "lo hace para ocultar su verdadero plan". En realidad,lanzó Myriam Bregman.Es que en el caso de Bregman, su preparación para la cita fue similar a la anterior cita, con un reducido grupo de asesores y con la idea de reforzar la idea que conviene votar a la única "fuerza que no está sometida al FMI y al poder económico, el voto al FIT-U para lograr en octubre la mejor elección para la fórmula nacional y las listas de diputados", tal como señaló uno de sus dirigentes de confianza.El objetivo, además, pasa por visibilizar propuestas y obtener votos por parte de aquellos que votaron en las PASO a otros candidatos que quedaron fuera de la pelea en octubre. A este horizonte, Christian Castillo, sociólogo y miembro del FIT, quien acompañó a la cara de la fuerza en Santiago del Estero, subrayó que", afirmó.En cuanto a Schiaretti, el gobernador apostó a una estrategia similar a la intervención del domingo pasado. Desde el entorno del dirigente del PJ indicaron que "continuó estudiando y practicando porque es muy aplicado" aunqueEl candidato deresaltó que "Córdoba tiene la menor tasa de impuestos brutos de la Argentina" y le reprochó al candidato oficialista no haber declarado a la lechería como economía regional.protestó.En este segundo debate, el peronista disidente "repitió su impronta cordobesa que tantos buenos resultados le dieron” en la deliberación que los postulantes a la jefatura del Estado celebraron el domingo pasado en el centro Forum de Santiago del Estero, según estimaron sus colaboradores.destacaron desde el entorno del gobernador.Asimismo el dirigente también cruzó a Javier Milei al cuestionar su propuesta de dolarización: ", propuso el candidato cordobés.A dos semanas de las elecciones generales, los candidatos expusieron sus propuestas respecto a tres ejes: Seguridad; Trabajo y producción; Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Segundo intercambio que se destacó por un tono más picante, más chicanas y la profundización de las estrategias de cada uno en el primer encuentro.