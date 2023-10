Massa mencionó al empresario Eurnekian en un eventual caso de evasión impositiva

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP),llamó a ser "fuertes" con los evasores y mencionó el caso del empresario Eduardo Eurnekian que no paga sus impuestos por", señaló Massa durante una entrevista en América TV. A modo de ejemplo, afirmó quey no cumple con sus obligaciones tributarias.Al respecto, Eurnekian salió al cruce de las declaraciones formuladas por el ministro de Economía y aseguró que su patrimonio está declarado ante la AFIP. "Desmiento categóricamente ser propietario de 626 campos en el extranjero", afirmó el empresario, tras lo cual subrayó queMassa, en la entrevista con América TV, destacó también el accionar del Gobierno con recientes allanamientos en los que se detectaron "subfacturación de exportaciones por US$ 2.500 millones, que involucraron a 125 bancos y financieras".Durante el reportaje el funcionario solicitó además, a los legisladores de Juntos por Cambio que colaboren en la aprobación de la ley de intercambio de información tributaria, que aún se encuentra bajo tratamiento legislativo. Y pidió que la Justicia se expida, subrayó Massa.El ministro y candidato presidencial dejó en claro que si llega a la Presidencia "no contempla un plan bonex" que congele los depósitos en la plaza financiera., subrayó el funcionario.En cuanto a sus medidas paliativas para enfrentar los efectos de la sequía, aclaró quede protesta.Massa, finalmente, pronosticó que el año que viene se moderará la inflación para cualquier candidato o candidata que llegue a la Presidencia.", concluyó el funcionario.