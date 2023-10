Aparecen afiches contra la venta libre de órganos que propone Milei

La ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con afiches en contra de la propuesta del candidato presidencial de La Libertad Avanza(LLA),de una libre venta de órganos. Crece el repudio mientras el libertario se contradice de cara a las elecciones del 22 de octubre.”, advierten los afiches de una campaña en contra del candidato libertario. Los carteles simulan un hot sale de órganos en un “mercado liberado” tal como propone el economista libertario, con promociones del estilo "25% off usando tus vouchers de educación".Si bien ahora intenta desdecirse, en reiteradas ocasionesEn mayo de este año durante una entrevista a TN el libertario pidió buscar “un mecanismo de mercado para resolver este problema”.“¿Cuántas personas mueren en la Argentina por año? Más de 350 mil que, por la Ley Faustina, son todos potenciales donantes. Hay 7.500 personas que están sufriendo y esperando trasplantes. Entonces hay algo que no está funcionando bien”, había interpretado sobre la ley que, en realidad se llama, Ley Justina y sin contemplar la compatibilidad de órganos o que las personas fallecidas no estén en condiciones de donar.Durante el segundo debate presidencial fue la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que salió a cruzarlo y le dijo que "hoy el 10% de la venta de órganos ilegal en el mundo es trata de personas, secuestran a chicos, tratan a personas y venden órganos. Esta es la realidad. Hoy Interpol ha planteado un informe muy clarito: la venta de órganos es uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal y eso es lo que vos proponés".Ante lo que, pero dijo que "hay 7 mil personas esperando un trasplante y 300 mil potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio que genera un montón de corrupción". Algo que finalmente fue desmentido por el Incucai.