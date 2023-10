Para un ex presidente del BCRA, "Milei está dispuesto a que el país se incendie"

Para el expresidente del Banco Central (BCRA) Alejandro Vanoli, el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, "pretende generar una corrida" tras haber recomendado en declaraciones televisivas no renovar plazos fijos en pesos porque a su criterio la moneda nacional es 'excremento.Vanoli también señala que este tipo de retórica no solo afecta al mercado cambiario sino que también contribuye a una tendencia hacia la dolarización de la economía, citando factores como la sequía como elementos que pueden impulsar esta dinámica. Sin embargo, subraya que cuando un candidato llama a abandonar la moneda nacional y retirar los depósitos, y denigra la moneda argentina de esta manera, es un acto de irresponsabilidad que socava la estabilidad financiera del país.El economista insitió, en alusión al libertario, que "echarle nafta al fuego no es propio de alguien que aspire a la Presidencia de la Nación", sino que "es una muestra gratis de lo que sería una eventual presidencia de Milei, en donde por menos cálculo electoral, está dispuesto a que el país se incendie y que la gente sufra las consecuencias".