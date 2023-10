"Decimelo de frente, macho de vitrina": Moreau cruzó fuerte a Iglesias por insultarla durante sesión de Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, cruzó fuerte al legislador de JxC Fernando Iglesias por insultarla en pleno debate por la Ley de Alquileres y la continuidad del programa Compre sin IVA. "A mí no me faltás el respeto", enfatizó.Durante el tratamiento de un apartamiento del reglamento a pedido de Graciela Camaño, se escucharon varios murmullos en el recinto. Moreau no tardó en responder a lo que, ella explicaría, fueron insultos hacía su persona por parte de Iglesias: "Por qué no me decís de frente 'pelotuda' como me estás diciendo por lo bajo"."Sos. Machista, vení y decímelo de frente", le insistió Moreau en medio de la pelea con el diputado de JxC.Tras la intervención del jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, para marcar su repudio a los insultos, Iglesias siguió hablando contra Moreau que volvió a contestarle: "Cobarde y maleducado.sos vos"."Qué me decís 'sinvergüenza'. Terminala, Iglesias. Yo también tengo derecho a hablar y estoy acá presidiendo la sesión. 'Sin vergüenza' serás vos.", dijo Moreau.Luego, Iglesias habló para "desmentir terminantemente haber dicho eso" y llamó a "que la señora Presidenta busque en las cámaras" y muestre que él dijo esa frase. "Me acusaron mentirosamente y me prohíben el uso de la palabra", aseguró el diputado.La Cámara de Diputados sesiona para decidir si acepta o rechaza las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de Ley de Alquileres, además de tratar los proyectos de continuidad desde 2024 de la devolución del IVA a sectores de menores ingresos, de fomento la producción del Gas Natural Licuado (GNL) y a la industria del calzado y su cadena de valor, entre otros.En la sesión especial también fueron incluidos un proyecto denominado 'Argentina Inclusiva'; el Plan de Ciencia y Tecnología 2030; la Ley 'Olimpia' y la creación de tres universidades nacionales.