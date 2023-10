Diputados aprobó el proyecto de Compre sin IVA

En una sesión maratónica que comenzó a las 12.30 del martes y culminó a minutos después de las 6 de la mañana del miércoles,Antes de votar la Ley de Alquileres, el proyecto "Compre sin IVA" consiguió 134 votos a favor, 0 en contra y 107 abstenciones (del bloque de Juntos por el Cambio).Entre los acompañamientos por fuera del oficialismo, además de-que anunció que votaría a favor de la propuesta- se encontró a la diputada, quien argumentó que: “El 60% de los pibes reciben sus alimentos del Estado, el 40,1% de la población es pobre. El apoyo al acceso económico y físico a alimentos nutritivos son factores importantes para ayudar a promover la seguridad alimentaria”.Al comenzar el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialistaUna medida administrativa de la AFIP que, por un lado, percibe el impuesto y, por el otro, se lo reintegra a los beneficiarios” y añadió que "este proyecto es superior a la idea de eximir del IVA a determinados productos, que además de generar problemas en las distintas cadenas de producción y distribución de bienes, no se termina muchas veces evidenciando en los precios".La iniciativa de Compre sin IVA busca darle continuidad al programa impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa,que consiste en el reintegro del 21% de las compras de productos de la canasta básica, realizadas a nivel nacional en comercios minoristas y/o mayoristas con tarjeta de débito asociadas a entidades financieras, con un tope de hasta $18.800 mensuales."Estamos decidiendo un descalabro fiscal que se inscribe en una inflación en ascenso a un ritmo estremecedor, aceleran la inflación y aceleran el déficit a financiar con emisión monetaria”, sostuvo el economistaLa, con lo cual los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrán por tres años y tendrán una actualización semestral, en lugar de anual como establecía la actual norma.La iniciativa se aprobó con los votos que fueron aportados por el Kirchnerismo, dos diputados del Interbloque Federal, uno de Juntos por Rio Negro y cuatro de izquierda.En tanto, la iniciativa fue rechazada por Juntos por el Cambio, los tres libertarios que responden a Javier Milei, uno de Juntos por Rio Negro, una de Identidad Bonaerense y uno de Córdoba Federal.Con la sanción de este proyecto los contratos se mantienen en tres años los cuales deberán ser estipulados "en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses".También, el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que "los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA".El texto aprobado por el Senado, además, incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que determinó que "los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo".También fija que cualquier "publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional" y elimina la posibilidad de los pagos a inquilinos por adelantado.En cuanto a los beneficios impositivos los propietarios no pagarán bienes personales sobre los inmuebles que se pongan en alquiler. Tampoco pagarán el impuesto al cheque en las cuentas bancarias destinadas a cobrar esos contratos que se encuentren "debidamente registrados" ante la AFIP.Además las "partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación".Además de la Ley de Alquileres y el Compre sin IVA, se aprobó Diputados aprobó la creación del Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado con 126 votos afirmativos, 7 negativos y 102 abstenciones, y se giró al Senado.Tamién se aprobó la creación de tres nuevas universidades y el proyecto de Argentina Inclusiva que propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad, similar a propuestas como la Ley Micaela (de diversidad y género) o la Ley Yolanda (de conocimiento ambiental), la iniciativa deberá votarse en el Senado para consagrarse como ley, de aprobarse implicará que trabajadores de los tres poderes del Estado reciban capacitaciones obligatorias para incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.”.