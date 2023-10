La confusa explicación de Patricia Bullrich sobre los audios de Melconian

#Declaraciones | La insólita explicación de Patricia Bullrich en relación a los audios filtrados de Carlos Melconian: "Operaciones sucias". pic.twitter.com/8KySSiShJU — Política Argentina (@Pol_Arg) October 12, 2023

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC),, volvió a referirse a los audios de su principal asesor económico Carlos Melconian pero con contradicciones, después de haber dicho que fueron creados con inteligencia artificial ahora asegura que fueron "descontextualizados".totalmente fuera el de la función pública, me parece que está hecho por una mala persona que a mi me hizo un escrache", sostuvo Bullrich al ser consultada sobre los audios de Melconian ofreciendo cargos públicos a cambio de sexo oral.Y, contradiciéndose, volvió a decirAdemás, en medio de la escalada del dólar blue apuntó contra su competidor por la presidencia: “(Javier)‘Lo dije toda la vida’, dice pero, sostuvo Patricia Bullrich en diálogo con Lanata sin Filtro.Y agregó, a modo de crítica contra los dichos de Milei sobre la economía Argentina y la corrida cambiaria: “No podés generar pánico en la sociedad porque cada vez que generás pánico, es una curva de más pánico y menos plata de la gente en los bolsillos”.También apuntó contra el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Patricia Bullrich lo acusó de querer “incendiar el país” con su gestión y en plena camapaña. “Nos está mandando a una hiper”, resaltó la exministro de Seguridad.Por otro lado, la candidata presidencial adelantó que cerrará su campaña en Lomas de Zamora: "Símbolo de lo que significa, no un error de Martín Insaurralde, sino una matriz de corrupción que hace años viene saqueando el país”.“Nuestra estrategia esta última semana es recorrer los grandes centros urbanos en los que vamos a ganar votos”, señaló.El elegido por Bullrich paa ser ministro de Economía presentó al resto del equipo de esa área. Entre ellos ex director del BCRA, Enrique Szewach, que actualmente es director ejecutivo del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea.También el economista en jefe de la organización, Marcelo Capello;el economista en jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) Daniel Artana, la investigadora en la Fundación Mediterránea, Laura Caullo.