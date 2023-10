Massa volvió a pedir un gobierno de unidad en el que "gente que piensa distinto pueda convivir"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP),, explicó que"Siempre crecimos cuando abrimos los brazos", aseguró Massa en una entrevista con la TV Pública difundida el jueves donde señaló que la unidad implica que, aunque "Y dio como ejemplo su intención de que en el Banco Nación "haya una mirada industrialista y del agro", así como sectores de la sociedad civil podrían contribuir en materia de "transparencia".También sostuvo, aunque sin dar nombres, que "sumaría" colaboradores del jefe de Gobierno porteño y exprecandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC),y agregó que también convocaría a "sectores del peronismo de Córdoba que tuvieron una mirada muy confrontativa con el Gobierno nacional durante mucho tiempo"."Córdoba es el corazón productivo de Argentina", destacó al tiempo que aseguró que "Argentina necesita transversalmente construir cuerpo".Massa encabezó un multitudinario acto militante en Concordia, Entre Ríos, en la recta final de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre donde aseguró: "Sé que somos una fuerza invencible si salimos convencidos a buscar en el tramo que nos falta a aquellos que nos abandonaron".Sé que no hay fuerza más potente que la de cada militante que cree en el trabajo, en la educación pública y en la protección de los jubilados como valores centrales de la sociedad", afirmó.En ese sentido, el candidato remarcó: "El 10 de diciembre cada uno de nosotros tenemos que empezar a construir, para dar vuelta una página, y empezar a recorrer una nueva etapa de la Argentina. Aprendiendo de los errores, de los fracasos, de los dolores, pero sobre todas las cosas abrazados a ese motor enorme que cada uno de ustedes a lo largo de la tarde me fue transmitiendo que es la esperanza de poder construir un país fuerte, sólido, con trabajo, producción y educación pública".