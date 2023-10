Imputaron a Javier Milei y Ramiro Marra tras denuncia de Alberto Fernández por la corrida del dólar

El fiscal federalimputó este viernes al candidato a presidente de La Libertad Avanza,, y al postulante a Jefe de Gobierno porteño de su espacio,tras la denuncia de Alberto Fernández por las declaraciones que ambos hicieron en contra del peso argentino que habrían provocado una corrida del dólar.Además, el funcionario judicial imputó al dirigente del espacio Agustín Romo, en la causa que impulsó ante la jueza María Servini.“Teniendo en cuenta lo indicado en la denuncia, resultan imputados en las presentes actuaciones los señores Javier Gerardo Milei (candidato a presidente), Ramiro Marra (candidato a jefe de Gobierno porteño) y Agustín Romo (candidato a diputado de la Provincia de Buenos Aires”, detalló el fiscal en el requerimiento que presentó ante la jueza María Servini.La denuncia había sido presentada por el Presidente, a través del abogado José Manuel Ubeira, esta semana luego de que Milei, Marra y Romo le dijeran a la ciudadanía que no ahorren en pesos y alentaran a comprar dólares. Incluso el líder de La Libertad Avanza calificó al peso argentino de "excremento”.En la denuncia se consideró que los hechos a investigar“Como consecuencia directa e inexorable de ese grupo de manifestaciones públicas y masivas, y del temor consecuente, el valor de dicha moneda extranjera (el dólar) para el mercado paralelo ascendió estrepitosamente y en menos de un día, desde los ochocientos setenta ($ 870) hasta los mil diez pesos ($ 1.010)”, decía el texto presentado ante la justicia por el Jefe de Estado.Al impulsar la investigación, Picardi solicitó como primera medida que “se obtengan e incorporen al legajo digital las declaraciones sindicadas en la denuncia”.Entre ellas hubo declaraciones como: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, dijo Milei en un reportaje radial en el que le preguntaron que haría si le venciera en estos días un plazo fijo en pesos.La denuncia también mencionó que “luego de ello, el 10 de octubre por la mañana el legislador y candidato a Jefe de Gobierno Marra publicó en su cuenta personal verificada de la red social X (ex Twitter) lo siguiente: «Hoy más que nunca: No ahorres en pesos. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo»”.Además se puntualizó que “instantes después de la publicación de Marra, el candidato a diputado provincial por el distrito Buenos Aires, Agustín Romo publicó en la misma red social X lo siguiente: «Los cínicos cómplices de los políticos te van a decir que no tenés que comprar dólares. Tenes que hacer todo lo contrario. Estos degenerados fiscales van a licuarte todo tu sueldo porque no les importa nada…»”.-Con información de la agencia Télam-