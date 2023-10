"No queremos que nos maten por la venta de órganos": Bullrich le pegó duro a Milei en CABA

En la Argentina que viene necesitamos de todos los argentinos para lograr un cambio profundo. 🇦🇷#EsAhora. Y es para siempre. pic.twitter.com/A3HZExuvJx — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 16, 2023

La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio,, apuntó durante el cierre de su campaña contra su competidor de La Libertad Avanza, Javier Milei, por la prorpuesta de un libre mercado para la venta de órganos."Les quiero decir algo a las madres, que me duele en el alma. Yo fuí ministra de seguridad y ví los informes de Interpol. ¿Sabén qué hacen cuando hacen con los órganos cuando se liberan?Queremos vivir en una sociedad en la que se respete la lista del Incucai", sostuvo la dirigente del PRO en el cierre de campaña en Barrancas de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires.Y continuó: "No queremos que nos maten y mañana, Los Monos, en vez de vender drogas, vendan órganos". La candidata estuvo acompañada por el jefe de Gobierno porteño y potencial jefe de gabinete,, y el candidato a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio,Bullrich centró su discurso en que "a la vez que alertó de "cosas que son peligrosas" en la plataforma de su adversario como "desregular las armas" y la privatización de la educación pública. "Puede haber un mantero que venda armas, se las compre un loco y al otro día las lleve un chico a la escuela o se las puede vender a un delincuente", buscó explicar."¿Queremos que vaya un chico con un voucher a una sola escuela? ¿Y cómo elige?", aseguró Bullrich.En ese sentidoy completó: "No compren espejitos de colores, porque para sacar a la Argentina adelante hay que trabajar, trabajar y trabajar". También cruzó a Milei por su alianza con el líder del gremio de Gastronómicos, Luis Barrionuevo.Además, recordó el peso que tiene su alianza con "diez gobernadores, más de 500 intendentes y mayorías parlamentarias", al afirmar que cuando no tuvieron "la fuerza", durante la presidencial de Mauricio Macri, les hicieron "la vida imposible". "No salimos de un repollo, salimos de la lucha constante y permanente.", desafió.En gran parte de su discurso, la candidata de Juntos por el Cambio también apuntó contra su adversario de Unión por la Patria, el ministro de economía Sergio Massa y señaló: "Quiero ser presidenta para sacar a la Argentina del pozo que cava Massa y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner"."Vamos a volver a ser un país de clase media, vamos a ser el gobierno más honesto y más austero de la historia", finalizó Bullrich.