Junto al "prócer del liberalismo", Milei cierra su campaña con un acto en CABA

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA),, encabezará este miércoles el acto de cierre de campaña de cara al próximo domingo en la misma sede de la clausura previa a las PASO, el Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, a las 19.El acto será similar al previo a las PASO donde el candidato a presidente fue el único orador. La única diferencia es que también hablará el economista ultraliberal, al que el minarquista considera "el prócer del liberalismo" y mentor de Milei,Ya en el acto en el Movistar Arena previo a las PASO se pasó un video de Benegas Lynch brindando unas palabras al público, intercalado en una imagen del Shofar (un instrumento de viento que se interpreta en festividades judías) y una serie de material fílmico de edificios derrumbándose. Esta vez, encantado el "prócer liberal" subirá al escenario y desde abajo estará Bertie, su hijo, empresario devenido en primer candidato a diputado nacional por la Ciudad.Benegas Lynch es doctor en Economía por la Universidad Católica y en Dirección por la UADE. Es profesor de la Universidad del CEMA, institución de donde enseñan varios de los integrantes del equipo económico de LLA. Es autor de más de 20 libros y también es presidente de uno de los think tanks que respaldan al líder de LLA, la Fundación Libertad y Progreso y profesor adjunto del CATO Institute, otra entidad de neto corte libertaria de Estados Unidos.Milei también estará junto a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel y probablemente repita ideas similares a las de su campaña con un perfil de líder enfurecido que manifestará críticas a la “casta”, a los “políticos ladrones”, a los “empresarios prebendarios”, a los “periodistas ensobrados”, la idea de cerrar el Banco Central; de trabajar en la dolarización, entre otros conceptos centrales de sus propuestas. Pero no habrá mayor innovación.Entre los sectores de las autoproclamadas "fuerzas del cielo" que movilizarán, señalaron a El Destape que se espera que concurra gente que responde al candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra; del armador bonaerense Sebastián Pareja, y la agrupación La Julio Argentino, que lidera el diputado provincial Nahuel Sotelo. En cambio, desconocieron si el nuevo socio del minarquista, el líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Luís Barrionuevo, enviará a su tropa.Se estima que la plana mayor de LLA acompañará al hombre de la motosierra en el auditorio, con capacidad para 15 mil personas. Respecto a otros dos postulantes que se someterán a las urnas este domingo,mientras que la candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo, no hará acto de clausura.