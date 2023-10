Amenazaron de muerte a Damián Selci, el candidato a intendente de Hurlingham de Unión por la Patria

La campaña de odio que la oposición viene realizando en #Hurlingham contra @DamianSelci ha sobrepasado todo límite: ayer lo amenazaron de muerte. Hoy mismo realizaremos las denuncias judiciales correspondientes. pic.twitter.com/5KtSxbhkgb — Florencia Lampreabe (@FlorLampreabe) October 18, 2023





El candidato a intendente de Hurlingham de Unión por la Patria, Damián Selci, recibió amenazas de muerte en sus redes sociales.Así, lo dio a conocer la diputada nacional, Florencia Lampreabe, quien mostró los mensajes amenazantes al dirigente de La Cámpora y señaló que “la campaña de odio que la oposición viene realizando en Hurlingham contra Damián Selci ha sobrepasado todo límite: ayer lo amenazaron de muerte”. "", aseguró.Entre los mensajes enviados por la usuaria Marcela Celina se leían amenazas como: “van a quedar muertos". También instó a Damian Selci a no realizar más política en el distrito: “Selci no jodas en HUrlingHam. No te escondas HDP”. Y agregó: "Selci sos hombre muero. Cuidate cuando salis a la calle".La legisladora ligó las amenazas de manera directa con el accionar de la oposición en el distrito. "", aseguró Lampreabe."Tapar la falta de ideas y propuestas con consignas que promueven el odio y la intolerancia alteró la tranquilidad y la convivencia democrática en nuestra ciudad", sentenció la diputada, oriunda de esa localidad. En ese plano, acusó a los discursos del candidato del PRO, Lucas Delfino.En ese sentido a diputada concluyó: "En diciembre celebraremos 40 años de democracia ininterrumpida. Nada debe alejarnos de los valores que la sostienen. Al odio siempre se le gana con amor. VSelci se impuso en las últimas elecciones en la interna contra el actual jefe comunal, el peronista Juanchi Zabaleta. En la sumatoria de ambos lograron aventajar por más de 27 puntos lo conseguido por Delfino. Un golpe que desde la oposición no esperaban.