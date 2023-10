Milei bregó por la privatización del sistema ferroviario

Tras el anuncio del Ministerio de Transporte para que los usuarios podrán definir si mantienen o no el subsidio en las tarifas de transporte público, en un intento de mostrar lo que saldría si no se le aplicara la ayuda estatal y en un dardo hacia los candidatos opositores que se quejan por esos aportes, el economista y líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, reforzó su posición en una entrevista con el canal América.

Recalcó el libertario:En dicha entrevista, Milei fue claro en su postura sobre la gestión del sistema ferroviario argentino al afirmar: "Sí, absolutamente" cuando se le consultó si debería ser privatizado. Además, expresó críticas contundentes hacia la administración de la empresa estatal Trenes Argentinos, señalando que "no podemos seguir con estos niveles de déficit. Y la realidad es que es un oxímoron tener un Estado empresario porque no cumple el rol de un empresario. Debería correrse el Estado del medio. Cuando lo hace el sector privado, lo hace mucho mejor".Milei también se refirió a la cuestión de los subsidios y su posible eliminación, destacando que esto no necesariamente implicaría un aumento inmediato en las tarifas. En sus palabras, explicó: "