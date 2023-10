Bullrich disparó contra Milei por intentar capitalizar el discurso de odio contra el kirchnerismo

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio y ex ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich, le preguntó a Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, sobre sus declaraciones sobre la posición de Sergio Massa y el kirchnerismo. "¿El responsable de todas y cada una de las decisiones que toma el gobierno kirchnerista no es kirchnerista? ¿Qué es entonces?", expresó Bullrich tratando de dejar en off side al dirigente libertario. Las declaraciones de Bullrich fueron realizadas a tráves de Twitter.

Es que Milei, en una entrevista a A24, había expresado su visión sobre el kirchnerismo al afirmar:También se había referido a las posibilidades electorales de la candidata libertaria en la provincia de Buenos Aires:Cuando se le consultó sobre si consideraba a Sergio Massa parte del kirchnerismo, Milei respondió: