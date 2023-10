Baradel le envió una carta documento a Bullrich: "En campaña con imágenes propias me ha injuriado y agraviado"

El dirigente sindicalle envió una carta documento a la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC),, a quien acusó del delito de intimidación pública e incitación al odio por efectuar "dichos y expresiones injuriantes, agraviantes y manifiestamente discriminatorias, realizadas en los spots de campaña electoral"."La insto para que cese en su publicación así como proceda a retractarse de forma inmediata, todo ello bajo apercibimiento de ley", pidió Baradel, y explicó: "Hemos tomado conocimiento de los spots publicitarios realizadosal tiempo que convoca a terminar con el kirchnerismo como expresión política en la Argentina".Baradel sostuvo que "sus manifestaciones asertivas efectuadas en un medio de comunicación masivo, en el contexto de la campaña política, revisten una gravedad institucional que no se ha visto en la historia democrática argentina".Además, el dirigente sindical remarcó que las palabras de la ex ministra de Seguridad fueron dichas "como candidata presidencial" y no se condicen con "los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional".Asimismo, consideró que "cercenan la libertad sindical, la libertad de expresión, de asociación y la participación política plena en tanto el llamado a exterminar a una fuerza política vinculándolo además con mi imagen, nos remonta a las épocas más oscuras de nuestro país, en donde la violación a los derechos humanos fue una práctica sistemática del Estado".