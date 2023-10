Cristina Kirchner: "Espero un país más sensato"

La vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Kirchner, emitió su voto en Río Gallegos y pidió "que haya gestos de sensatez hacia la sociedad".En diálogo con periodistas, deslizó criticas a la gestión de Alberto Fernández. “El que decide es el presidente y yo no fui escuchada”, aseguró.En ese sentido, señaló: “Yo sé que ustedes en TN están con que ‘es el gobierno de ella’. Claro, con la responsabilidad que tiene la vicepresidenta de presidir el senado y nada mas que eso, no decido políticas”.Además, la mandataria recordó su etapa de presidenta y afirmó: "Mi gobierno del 2015 lo va a recordar (de forma) maravillosa porque por eso ganamos en 2019"..Por otro lado, subrayó: "Ustedes son muy jóvenes, hay una costumbre de que se hace política en la boleta electoral. Desacostumbrémonos en pensar en solo una boleta con un cargo. Se puede hacer política, y mucho menos dejar la política en el peronismo", remarcó la ex mandataria.Para finalizar, remarcó la necesudad de afrontar la deuda con el FMI: “Se va a necesitar mucho acuerdo, pero no para los cargos sino para ver cómo salimos de la deuda de 45 mil millones".