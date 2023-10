Mayra Mendoza fue reelecta como intendenta en Quilmes

Mientras se aguarda por los resultados de las elecciones 2023 a nivel nacional, Mayra Mendoza confirmó que fue reelecta como intendenta de Quilmes.En su cuenta de la red social X, la actual jefe comunal publicó: "¡Gracias a los quilmeños y quilmeñas por confiar en este proyecto de trabajo y elegirme, una vez más, como su intendenta convirtiéndome no solo en la primera mujer en gobernar este distrito sino también en ser reelecta!". Además, dijo: "Me comprometo a no bajar los brazos, a seguir trabajando de sol a sol para que Quilmes sea como siempre lo soñamos y para avanzar con esta transformación que empezamos en el año 2019"."En nuestra segunda gestión redoblaremos el compromiso para que los vecinos y vecinas de todos los barrios de nuestra ciudad vivan bien, para llegar con más obras, más escuelas, más calles asfaltadas, más luminarias, y más espacios verdes para que Quilmes crezca", se comprometió y agradeció "a todo el pueblo quilmeño por elegir un proyecto de trabajo y amor, como el nuestro".La actual intendenta sucedió a Martiniano Molina (Juntos por el Cambio) quien era su competidor en estos comicios. Fue la primera jefa comunal mujer y es la segunda que obtiene la reelección desde el regreso de la democracia, al igual que Francisco Gutiérrez (que gobernó desde 2007 hasta el 2015).