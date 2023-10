Patricia Bullrich aceptó la derrota: "No hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra Argentina"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio que quedó fuera del bolatoje,, salió a aceptar su derrota y lamentó no "haber logrado" los objetivos que querían desde su coalición."Nuestra causa va más allá de un momento electoral, más allá de una derrota, como hoy lo aceptamos. No hemos logrado los objetivos que queríamos, venimos a ratificar los valores de nuestra causa", comenzó diciendo la candidata de JxC en el escenario del búnker.En ese sentido, señaló que la coalición tiene " una convicción profunda de los valores". "Quizás esos valores hoy han quedado dormidos, pero nosotros los vamos a despertar todos los días. Hemos tenido buenos y malos momentos pero jamás vamos a dejar de ser lo que somos para la Argentina", aseguró apuntando contra el oficialismo.La candidata que quedó fuera del bolataje decidió apunta contra Sergio Massa, pero no contra Javier Milei al señalar: "Nunca vamos a ser cómplices del populismo y las mafias que destruyeron este país. Desde el lugar que me toque no me voy a rendir nunca y nadie de JxC se va a rendir nunca"."No voy a felicitar al que forma parte del peor gobierno de la Argentina", lanzó puntualmte sobre Massa.Y concluyó: "Hoy me ha tocado a mi este lugar. Serán otros los que avancen en este camino".