Javier Milei: "Si los que queremos un cambio no trabajamos juntos el kirchnerismo se va a quedar con este país"

Con un discurso casi macrista, el candidato de La Libertad Avanza,, salió a pedir los votos de Patricia Bullrich para enfrentar a Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre y aseguró que si todos los que quieren "un cambio" no trabajan "juntos" el kirchnerismo "se va a quedar con este país".El candidato libertario comenzó agradeciendo los saludos por su cumpleaños y valorando el logró electoral: "Hace dos años si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el kirchnerismo no lo hubiéramos creído, este es el resultado del esfuerzo en todo el país"."Es un verdadero logro historico, no dejemos de tener real magnitud del evento histórico que en dos años vinimos a disputarle el poder a lo más nefasto de la historia de la democracia moderna", remarcó contra el oficialismo y señaló que "de la nada" han "pasado a tener cerca de 40 diputados nacionales"."Quiero felicitar a todos los dirigentes de nuestro espacio que han dejado todo", manifestó y tras agradecerle a Ramiro Marra y Carolina Piparo sus candidatos que perdieron en CABA y en la Provincia respectivamente,. Además, felicitó a nuevo gobernador de Entre Ríos el cambiemita, Rogelio Frigerio.dos tercios de los argentinos votaron por un cambio, por una alternativa a estos delincuentes que quieren permanecer en el poder", analizó sumandose los votos de la candidata del PRO, Patricia Bullrich.Y aseguró: "Yo vengo a dar por terminado el proceso de agresiones y ataque,"Más allá de nuestras diferencias tenemos que entender que enfrente tenemos una organización criminal. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos se van a quedar con este país, con la Ciudad de buenos Aires, la elección es muy clara: o cambiamos o nos hundimos", dijo suplicándole a la coalición de JxC.En ese sentido, consideró que la elección será: ". Si trabajamos juntos podemos ganar, recuperar nuestro país, evitar que nuestros chicos se vayan del país, podemos terminar con la corrupción, con los privilegios de la casta política, el kirchnerismo va a hacer todo lo posible por retener el poder los argentinos tenemos que elegir si queremos eso o queremos libertad", insistió en unirse a Bullrich.Y concluyó: "Hagamos la revolución de la libertad, no existe una Argentina posible si ese futuro no es liberal. Vamos a noviembre con la gloria”.