La grieta se murió: Massa convocó a la unidad nacional sobre la base del desarrollo federal

Sergio Massa quedó un paso más cerca de la presidencia y se consagró como el candidato más votado. El candidato a la presidencia por Unión por la Patria superó el 36,35 por ciento de los votos y es el más votado, seguido del líder de La Libertad Avanza, con el 30,16 por ciento."Es importante establecer los pilares de política de estado: vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional para construir una industria argentina fuerte, a aquellos que quieren más educación pública, a la construcción de un régimen laboral moderno sin renunciar a los derechos conquistados. Quiero convocar a la Argentina que se para frente al mundo y que no regala sus recursos naturales", expresó en el escenario del búnker de Unión por la Patria.

Estoy convencido de que este no es un país de mierda

"Soy de los que creen en el diálogo, en los consensos, así aun valiéndome críticos, me he movido toda la vida y así lo haré el 10 de diciembre como Presidente de la república. Además, estoy convencido de que este no es un país de mierda", destacó Massa. "Quiero también contarles que a lo largo del día recibí y mucho más después de las 7 de la tarde, de muchos presidentes y dirigentes de otros países que obviamente, miraban con enorme interés que pasaba en la elección de hoy. Lo miraban con interés porque saben que queremos una argentina integrada, que creemos en el multilateralismo y que somos garante de estabilidad y seguridad respecto de relaciones con el mundo", sumó.En la misma línea de la unidad nacional, Sergio Massa se dirigió a los votantes de otros partidos políticos en las elecciones generales de este 22 de octubre y marcó que "quiero esta noche también hablarle a los argentinos y argentinos que fueron al cuarto oscuro, y votaron en blanco, o se quedaron en casa, o que la eligieron a Myriam Bregman o a Juan Schiaretti, a aquellos radicarles que comparten nuestros valores".Y añadió: "Pero también hablarles a quienes eligieron otra opción, con la necesidad de una Argentina en paz, con orden, esos que quieren un país sin incertidumbre y con certezas. Voy a hacer el mayor de los esfuerzos para ganarme su confianza. Mi compromiso es construir más Argentina"."Se que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo, no les voy a fallar. Sepan que como presidente, desde el 10 de diciembre, no les voy a fallar" , reflexionó Massa.De esta manera, puso en valor la forma en la que se desarrolló el escrutinio, y señaló que "nuestra democracia está más fuerte y robusta, y eso nos tiene que llenar de orgullo”. “Me tocó ser la cara, pero no tengan ninguna duda que en la fuerza, la voluntad, en el compromiso que, de punta a punta de nuestro país, encontré en cada uno de ustedes la energía que nos permitió que creciéramos 15 puntos desde las primarias a hoy", remarcó."Quiero pedirles que tomemos este tiempo como uno de reflexión, para hablarle a todos los argentinos y argentinas. Quiero agradecerle a los más de 25 millones de argentinos que fueron a votar, votarán por quién votaran, porque a 40 años de nuestra era democrática, los argentinos manifiestan y abrazan este sistema", expuso Sergio Massa en su discurso.