La Cámpora ganó en 12 distritos de la Provincia, recuperó municipios amarillos y consolida su base bonaerense

La Cámpora ganó en 12 municipios, recuperó distritos amarillos y consolida su base en la provincia de Buenos Aires.Enel candidato de Unión por la Patria,se impuso ante quien buscaba ser sucesor de Néstor Grindetti junto al PRO, Diego Kravetz, quien no pudo retener el control en ese distrito del sur del conurbano.fue otro distrito conquistado por la agrupación de Máximo Kirchner. A pesar de recibir amenazas en el útimo tramo de la campaña,ganó las generales, el candidato le había ganado la interna a Juan Zabaleta y había quedado en la puerta del triunfo. No generó sorpresas su buena elección.fue uno de los batacazos más importantes de Unión por la Patria,se puso al frente de un armado peronista que permitió vencer al PRO. Para Juntos fue una elección para el olvido. La elección de Nidia Moirano como candidata a intendenta fue un error grave que dejó al PRO en tercer lugar.Muy cerca de allí, entambién se impuso un candidato de La Cámpora.le sacó cinco puntos a Nicolás Aramayo. La ciudad es gobernada por Mariano Uset (PRO).fue otra sorpresa. El camporistaconsiguió más del 41% de los votos. Detrás quedó la candidata libertaria María Celeste Arouxet y tercer quedó el intendente del PRO, Ezequiel Galli.Mientras quelogró la reelección enLa intendenta enfrentó a Martiniano Molina, el ex intendente del PRO, que quedó lejosEnretuvo el distrito pese a que había caído en la primaria de agosto. En Suipacha también se impuso un candidato camporista:le ganó a Alejandro Federico por cinco puntos.Entambién se impuso un referente del kirchnerismo:que consiguió 48 puntos y dejó atrás a Guillermo Alonso (PRO).En tanto, enganócon el 57% y enfrente al actual intendente Daniel Cappelletti (PRO).Por último, otro distrito importante del interior conquistado por La Cámpora esdondele ganó por dos puntos a la candidata del PRO, Natalia Colome (PRO). Azul es uno de los distritos más importantes de la Séptima Sección electoral (centro de la provincia).