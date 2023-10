Kicillof: "Necesitamos un gobierno que tenga objetivos claros y eso no se logra con Milei y Macri"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó este viernes que la Argentina necesita "un gobierno que tenga objetivos claros como la recuperación salarial, empleo de calidad y cambios en la matriz productiva" y analizó que eso "no se va a conseguir con lo que plantean Javier Milei y Mauricio Macri".En declaraciones a Radio Con Vos, el mandatario bonaerense contó que en el encuentro con los 19 gobernadores de distintos espacios -mayoritariamente peronistas- llevaron a cabo un "apoyo categórico" al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa."La reunión, en la que abordamos cuestiones relacionadas con obras, seguridad, educación, recursos naturales, recursos para las provincias y otros temas sustanciales para la sociedad, mostró un contraste muy fuerte con lo que al mismo tiempo ocurría en la oposición", dijo en referencia a la ruptura generada al seno de Juntos por el Cambio tras el acompañamiento de Macri y Bullrich al libertario.Kicillof se refirió luego a su triunfo por el 45% en territorio bonaerense y expresó: "Estamos orgullosos de lo hecho, pero no satisfechos porque falta, pero tenemos planes de reconstrucción para cada una de las áreas".Consultado acerca de por qué debería la ciudadanía optar por Massa en el balotaje del próximo 19 de noviembre, expuso que llevará adelante un gobierno con objetivos claros: "recuperación salarial, empleo de calidad y cambios en la matriz productiva".Kicillof analizó que, cuando ganó el presidente Alberto Fernández en 2019, "había una expectativa de que se iba a recuperar lo perdido en el gobierno de Macri en matera salarial, de empleo, en términos productivos y de soberanía, pero atravesamos dos años de pandemia, la peor sequía de la historia argentina (que nos hizo perder 20 mil millones de dólares) y una guerra"."Luego, Sergio como ministro introdujo modificaciones fuertes en la economía. Mejoró el empleo, pero todavía hay salarios que no se recuperaron y ese es el principal tema que Sergio va a abordar", aseveró.En ese sentido, opinó que "el principal problema de la economía argentina es la presencia del FMI porque es un acreedor que te impone un programa económico que viene desde la época de Macri y que no sirve para la Argentina"."El plan del Fondo es recesivo, inflacionario y malo para la Argentina. Pero Sergio muestra una novedad: un gobierno activo y una relación con el Fondo que cambio porque ese organismo trató de imponer devaluación del 100%, cuando venía un vencimiento, y él les dijo que no", completó.