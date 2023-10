Milei apuntó contra dirigentes de JxC que no apoyan pacto con Bullrich y Macri: "Siempre quisieron estar con Massa

En el marco de fuertes cuestionamientos, el candidato presidencial Javier Milei apuntó este sábado contra los que rechazan la alianza entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, al sugerir que “siempre quisieron estar con Sergio Massa”."Probablemente los que no quieran estar o los que no quieran saber nada son los que. Que no lo hacían de manera explícita y lo hicieron de forma solapada, y desde mi punto de vista son los mismos que traicionaron a la señora Bullrich”, lanzó Milei en diálogo con Radio Mitre.Entre los dirigentes del PRO que no se sumaron al pacto electoral entre JxC y LLA se destacan Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Respecto a un posible acercamiento para trabajar juntos de cara a la segunda vuelta, Milei fue tajante y advirtió que “el problema es quede ideas”.“Más allá de las etiquetas que les pongan, adhieren a las ideas de la Izquierda, de la centroizquierda, los progres, los colectivistas. Esos tienen que estar del otro lado. De este lado estamos los que ponemos a la libertad en el centro de la escena”, planteó.En cuanto a la posibilidad de reunirse con Larreta y Vidal pese a las marcadas diferencias políticas que existen entre ellos, sentenció: “Se hacey el kirchnerismo”.Por otra parte, Milei destacó “la grandeza” de Bullrich y Macri por el apoyo incondicional a su candidatura. “Si a mí me hubiera tocado quedar relegado del balotaje, hubiera hecho lo mismo", aseguró."Hemos decidido poner nuestras ideas del cambio en favor de los argentinos por encima de nuestras diferencias personales y conceptuales. De hecho la reunión del martes justamente se inició con un pedido de disculpas mutuo por cosas ocurridas durante la campaña y a partir de ahí dijimos ‘bueno, es mucho más importante mirar hacia adelante y buscar una Argentina mejor que estar removiendo nuestras diferencias pasadas’”, detalló.