Con datos críticos sobre el acuerdo Macri-Milei, Massa sale a la cancha federal

De cara al balotaje del próximo domingo 19 de noviembre, Sergio Massa ya recibió encuestas de opinión pública sobre el impacto de la alianza entre Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich en los votantes de la excandidata y del cordobés Juan Schiaretti. En este escenario, el ministro de Economía relanza su campaña con una gira federal, donde participará de un acto el domingo en Tucumán y viajará en la semana a Salta y Jujuy."Los votantes blandos de Bullrich y Schiaretti y los indefinidos tienen sentimientos de decepción con el acuerdo de Milei con Bullrich. Generó desconfianza y una muestra de inestabilidad", afirmaron al portal El Destape sobre el estudio fuentes por parte del entorno del candidato a presidente.Como causas de esa decepción encontraron que la población entendió que esta alianza "se hizo a escondidas, en medio de la noche, y que trajo traiciones y rupturas en la coalición opositora", concluyeron desde estas encuestas encargadas por UP.Desde el massismo creen que "no puede salir nada positivo de esa reunión nocturna en la casa de Macri, hay mucha oscuridad". "¿Cómo salís después de eso a decirles a tus votantes lo que tienen que hacer?", se preguntaron desde el bunker de Unión por la Patria.Como contrapunto, Massa apuntará en los próximos días a mostrarse alejado de la ruptura y estallido total en JxC. "Ahora es Massa contra la personalidad de Milei, que lleva a la incertidumbre y al peligro. Ya ni Bullrich ni Macri pueden cambiarlo, lo vimos el jueves a la noche en una entrevista. Ellos pueden intentar moderar su programa y sus ideas pero no su personalidad", cuenta un dirigente de la mesa chica de la campaña.Millei prendió todas las alarmas este jueves por una nota en A24 donde se lo vio con gestos llamativos, frases inconexas, caras extrañas y muecas que despertaron preocupación. Tanto es así que tuvo que salir rápidamente Macri a apagar el incendio a la mañana siguiente.Un massista define a este momento así: "En estas elecciones no está en juego la democracia. Ya está en juego el peligro de un gobierno de Milei, una gestión imprevisible y desordenada. Genera miedo e incertidumbre", expresó ante el portal El Destape.Massa advirtió que la jugada de Milei y Macri falló cuando vio que no hubo acuerdo en ninguno de todos los partidos que integran Juntos por el Cambio. La coalición opositora está rumbo a la ruptura total. Ayer hubieron cruces de alto voltaje entre macristas puros como Hernán Lombardi y Laura Alonso contra los radicales Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti.Al revés de la división y ruptura de JxC y el caos en LLA, Massa intentó mostrar el contraste con reuniones con gobernadores e intendentes. Caudal político, le llaman. Las próximas semanas se irá construyendo el gobierno de unidad nacional que ahora tiene un plus: "con los mejores".El candidato de UP buscará representar una nueva mayoría. "Vamos a tener propuestas para la izquierda, para radicales, para el cordobesismo, para los partidos provinciales y vecinales y también para los moderados del PRO", adelantaron a El Destape desde Unión por la Patria. "No importante de dónde vengan sino para dónde vamos", resumieron.Massa viajará a Tucumán y aterrizará el domingo para acompañar a Osvaldo Jaldo en su asunción como gobernador de la provincia. Será el traspaso de mando del actual mandatario Juan Manzur a Jaldo, que se realizará desde las 10 en el Teatro San Martín de la capital provincial. Además de Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo, asumirán los legisladores provinciales. También participarán gobernadores y vicegobernadores de las provincias del Norte Grande.A su vez, Massa asistirá el lunes a la noche al evento anual de la DAIA, en medio de la guerra en Israel. El candidato de UP ya hizo una manifestación pública en el segundo debate presidencial, donde repudió la acción del grupo terrorista Hamas.El martes se juntará con los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) y el miércoles apunta a viajar a Salta y Jujuy. En esas dos provincias remontó de las PASO a las generales y fueron clave en el triunfo del domingo pasado.En esos dos distritos Massa salió segundo pero logró tener el doble de votos el 22 de octubre en cada una de ellas. Milei no sumó en la primera y en la otra hasta restó. Todo ganancia para el tigrense. Son las provincias donde el candidato peronista dice que "durmieron la siesta" en las primarias. Parte del reclamo que escuchó tras las PASO de su excompañero de fórmula en 2015, el gobernador salteño Gustavo Sáenz.Sáenz fue parte de la reunión en donde 19 gobernadores del país le dieron su respaldo a Massa esta semana. El salteño pidió, apenas llegó al Consejo Federal de Inversiones donde se juntaron los mandatarios, por una pieza clave de cara al balotaje: Juan Schiaretti. En los últimos días hubo intendentes del schiarettismo en Córdoba que se pronunciaron a favor del tigrense.Massa podría arribar este miércoles también a Jujuy y tener un encuentro con Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical que salió a destrozar a Macri en una conferencia de prensa cuando Bullrich anunció su apoyo a Milei.