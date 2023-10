El PTS llamó a no votar a Milei pero tampoco expresó "apoyo político ni electoral" a Massa

La dirección nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) emitió un comunicado en el que expone su posición en relación a la situación política actual en Argentina y el próximo balotaje. El PTS busca compartir esta perspectiva con los demás partidos que conforman el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, con el objetivo de buscar un consenso dentro de las organizaciones de izquierda y su militancia.

El comunicado también menciona el debate presidencial, donde Myriam Bregman, representante del PTS, calificó a Milei como un "gatito mimoso del poder económico" y destacó la negación del genocidio, abogando por los derechos de las mujeres y disidencias, así como denunciando el consenso extractivista y la alineación con la política israelí en el conflicto palestino.

El candidato de Libertad Avanza, Javier Milei, durante la campaña, según el PTS, dejó en claro las consecuencias de su programa económico al impulsar la devaluación del peso y la retirada de depósitos en bancos. El comunicado denuncia la figura de Milei desde sus orígenes y critica su agenda de ajuste neoliberal y su enfoque político-ideológico reaccionario y represivo. Además, el comunicado contrasta esta postura con la promoción y la cobertura mediática brindada por el oficialismo.El comunicado reconoce que muchos votaron a Sergio Massa con el fin de evitar el triunfo de Milei, a pesar de sus posiciones políticas y vínculos controvertidos. El PTS entiende este temor pero no comparte la estrategia, ya que considera que apoyar a Massa es contribuir a una opción contraria a los intereses de los trabajadores y al sometimiento al FMI.Se expresó:En vista del balotaje, el comunicado llama a no votar a Milei, pero también deja claro que no se puede brindar apoyo político ni electoral a Massa desde la izquierda. En cambio, el PTS se prepara para luchar junto a los trabajadores, las mujeres y la juventud contra las medidas de ajuste, por la recuperación del salario y las jubilaciones, contra la precarización laboral y para poner fin al control del FMI.se insistió..