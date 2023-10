Debate presidencial balotaje: ejes temáticos, moderadores y el deseo de Milei de usar machetes que Massa rechaza

El debate presidencial de cara al balotaje se realizará el domingo 12 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Cámara Nacional Electoral (CNE) definió los ejes temáticos, moderadores y, ahora, analiza el deseo del candidatode usar machetes que su contrincanterechaza.Karina Milei fue quien pidió que su hermano fuera habilitado a llevar papeles, leerlos y exhibirlosLa realidad es que el líder de La Libertad Avanza necesita mantener la serenidad. Según el reglamento, los candidatos pueden tener sobre el atril “hasta cinco hojas manuscritas o impresas de exclusivo uso interno con tamaño de letra hasta 14”, aunque no especifica nada sobre la posibilidad de que lean.Del otro lado, el equipo de Massa señaló que no se pueden utilizar papeles porque un candidato presidencial debe estar en condiciones de explicar por sí mismo y recordar los datos esenciales que necesita yAunque, según consignó Página 12 el candidato presidencial de Unión por la Patria no tendría problema en que su contrincante termine leyendo.El equipo del candidato del oficialismo si propuso cámaras cruzadas, es decir, enfocar al candidato que no está hablando para darle color al debate, el diálogo será primero con la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) que realiza la producción técnica.Y luego lo definirán los jueces electorales Dalla Via, Corcuera y Bejas que además deberán resolver el pedido de Milei de leer en vivo para debatir.Del encuentro en la CNE, representando al libertario, participaron Karina Milei, el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola y el politólogo Santiago Caputo, sobrino de Nicky y Toto Caputo, hermano del alma uno y amigo de Mauricio Macri el otro. Del lado de Massa, los representantes fueron Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete de la Nación; el consultor catalán de Massa, Antoni Gutiérrez Rubí; el vocero Santiago García Vázquez y el integrante del equipo de campaña, Brian Gimenez.Ambos equipos lograron acordar en todos los demás temas.Esta vez si bien habrá atriles, los candidatos tendrán la posibilidad de moverse. Expondrán el tema que les toca durante dos minutos, pero luego habrá casi ocho minutos para la confrontación y el debate. No será una libertad total, pero estará cerca. Exposición, réplica, intercambio: esa es la idea.Ambos equipos lograron acordar y aprobaron los siguientes ejes temáticos para debatir:-Economía-Relaciones de la Argentina con el mundo.-Educación-Salud-Seguridad-Derechos Humanos y convivencia democráticaSerán bloques de unos diez minutos sobre cada tema.Como ocurrió en los dos debates anteriores, dos periodistas conducirán la primera hora y dos la segunda.El primer binomio está integrado por Luciana Geuna de Canal 13 y Pablo Vigna de la TV Pública. Mientras que el segundo dúo lo formarán Antonio Laje de América y Erica Fontana de Telefé.Como se sabe, los moderadores tienen el papel de encaminar el debate hacia las pautas acordadas y firmadas, tanto por los jueces como por los candidatos y sus equipos.