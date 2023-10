Espert adelantó que votará a Milei en el balotaje y señaló: "Ya es un hombre de la casta"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC),, aseguró este lunes que apoyará a Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre a quien consideró "un nombre de la casta" porque "jamás votaría un kirchnerista"."Mi opción en este balotaje es Milei", manifestó Espert este lunes en LN+. "", expresó.Respecto a Javier Milei, Espert consideró que "se tiene que convertir en un hombre de Estado, en un estadista", para lograr convertirse en Presidente. Para ello, señaló el diputado de JxC, "Tiene que unir voluntades, tiene que construir, tiene que dejar de dinamitar puentes, tiene que militar el trabajo político".Milei tiene que, si es liberal, primero, y me parece muy importante esto, una primera cosa que los liberales hacemos, es decir que el liberalismo es un continente, uno no puede agarrar solamente la libertad económica y tirar todo el resto a la basura, esto lo digo porque”, opinó.Al mismo tiempo, señaló:de hecho Milei ha hecho una especie de PASO media trucha con Macri y con Bullrich, así que eliminemos la palabra casta porque ya suena una tomada de pelo".En este sentido, le señaló al candidato presidencial que “hay que respetar la libertad de expresión, porque cada persona que no opina como él, el mileísmo la considera como un valijero, un chanta, un atorrante, un viejo meado, y no es así”.“Me parece un disparate, y aparte extemporáneo, lo que ha dicho Alberto Benegas Lynch de suspender relaciones con el Vaticano. Afortunadamente, no se dan las condiciones hoy que sí se daban cuando Julio Argentina Roca, el mejor presidente de la historia, decidió esto a fin del siglo 19. Entonces, yo digo, mire,”, comentó.Además, quien supo ser socio del libertario pero luego tomó distancia señalo que “, c, al considerar que la sociedad ha “estado seis meses perdiendo el tiempo en cosas que no se pueden hacer”.“También tiene que salir de esta cosa endogámica que es Macri y Bullrich. Avanza Libertad no fue consultada (sobre el pacto) y yo estoy dispuesto a sentarme a conversar con él, pero quiero ser partícipe de estas discusiones y, por qué no, hablar y convencer también a la Coalición Cívica y a los radicales”, cerró Espert.