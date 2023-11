Fake fraude: Milei registró similar cantidad de mesas con cero votos que Massa y Bullrich

En las redes sociales comenzaron a circular mensajes que mostrarían inconsistencias entre las actas de escrutinio de las elecciones generales del 22 de octubre de 2023 y el resultado provisorio informado en la web oficial, y se afirma que eso “prueba” la existencia de una supuesta manipulación en favor del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, agitando así el fantasma del fraude.Sin embargo, este tipo de errores no implican necesariamente que haya habido fraude en la elección y cualquier inconsistencia en los datos cargados en el escrutinio provisorio se puede subsanar en el conteo definitivo, que se realiza con un documento diferente que es el único que tiene validez legal. Es así que en base al análisis de los datos completos del escrutinio provisorio, que las inconsistencias afectaron por igual a los 3 candidatos más votados : Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich.Los videos que acompañan los mensajes y los mensajes propiamente dichos muestran los resultados provisorios de algunas mesas, en las que el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, no obtuvo votos. En algunos casos, se compara esta información con los certificados de escrutinio aportados por los fiscales, en los que se aprecia que el postulante sí fue votado. Los usuarios aseguran que estos hechos demuestran que se cometió fraude en las últimas elecciones.En X, este tipo de mensajes obtuvo más de 37 mil republicaciones y 97 mil “Me Gusta” (ver acá, acá y acá), mientras que en TikTok los videos lograron más de 1 millón de reproducciones (ver acá, acá y acá). También circularon este tipo de imágenes en Instagram, Facebook y a través de WhatsApp.El periodista Luis Gasulla afirmó en La Nación+, y en su cuenta de X que se identificaron 1.700 mesas “con 0 votos a la oposición y 100% de votos al oficialismo”, y habló de “urnas infladas y microfraude”. Si bien en los mensajes virales se afirma que las inconsistencias entre los telegramas y las actas de escrutinio son indicios de fraude electoral y que el principal perjudicado fue Milei, el candidato de la Libertad Avanza no es el único que registró 0 votos en algunas mesas. Ni siquiera fue el más afectado por esta presunta irregularidad.De acuerdo a los datos del escrutinio provisorio publicados por la Dirección Nacional Electoral, en 7.061 mesas hubo al menos una fuerza política que registró 0 votos. De acuerdo a los datos del escrutinio provisorio publicados por la Dirección Nacional Electoral, en 7.061 mesas hubo al menos una fuerza política que registró 0 votos. De ese total, en 1.568 ninguno de los 5 candidatos registró votos: es decir, el error afectó a todos por igual.Si bien en los mensajes virales se afirma que las inconsistencias entre los telegramas y las actas de escrutinio son indicios de fraude electoral y que el principal perjudicado fue Milei, el candidato de la Libertad Avanza no es el único que registró 0 votos en algunas mesas. Ni siquiera fue el más afectado por esta presunta irregularidad.En tanto, la fuerza política que registró más mesas sin votos fue el Frente de Izquierda y de Trabajadores (que llevaba como candidata a presidenta a Myriam Bregman), con 6.611. En segundo lugar, Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) tuvo 0 votos en 2.406 mesas. Las 3 principales fuerzas políticas tienen casi el mismo número de mesas sin votos: Juntos por el Cambio (1.675), La Libertad Avanza (1.669) y Unión por la Patria (1.652). Se trata del 1,5% de las poco más de 108 mil mesas en las que se realizó la votación.La cantidad de mesas sin votos para las 3 principales fuerzas políticas es homogénea en todas las provincias. La provincia con el mayor registro de mesas que tienen al menos una fuerza sin votos es Buenos Aires: allí Unión por la Patria tuvo 708 mesas sin votos, La Libertad Avanza, 702 y Juntos por el Cambio, 695.Existen 2 momentos clave y muy diferentes a la hora de comunicar los resultados de una elección: el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo. Al cerrar los comicios, las autoridades de mesa junto con los fiscales realizan el conteo de los votos y con el resultado completan 3 documentos: el acta de escrutinio, el telegrama y los certificados de escrutinio.El acta es el documento más importante, puesto que se utiliza para la confección del escrutinio definitivo. Debe ser firmada por las autoridades de mesa y por los fiscales. En tanto, el certificado (también con la firma de las autoridades y los fiscales) se entrega a cada fiscal para que luego las fuerzas políticas puedan constatar los resultados durante el conteo.Finalmente, el telegrama es digitalizado en los sitios de votación y enviado a la Justicia Electoral y a la Dirección Nacional Electoral, que depende del Poder Ejecutivo y tiene a cargo el recuento y la publicación de los resultados preliminares de las elecciones. Esto se conoce como escrutinio provisorio.El escrutinio provisorio es el primer conteo de votos que se hace apenas termina la elección y está a cargo del Poder Ejecutivo. Su objetivo es informar a la ciudadanía los resultados preliminares, pero no tiene ninguna validez legal. Es decir, no sirve para proclamar una fórmula ganadora o definir el reparto de bancas en el Congreso.Esos resultados nunca cubren el total de las mesas porque siempre hay una pequeña proporción de telegramas que no llegan a ser enviados, tienen errores de confección o quedan sin completar, según explica la Dirección Nacional Electoral (DINE).En tanto, el escrutinio definitivo comienza 48 horas después de la elección y se realiza en base al acta de escrutinio. Durante el procedimiento, las autoridades a cargo del recuento leen el acta de escrutinio de cada mesa, mientras que los delegados partidarios deben ratificar la información o informar si hay inconsistencias con los certificados de escrutinio que les entregaron los fiscales.Si un representante partidario considera que hay errores puede pedir la apertura de la urna en cuestión, pero será el juez con competencia electoral quien decida si hace lugar a esos reclamos. Es decir, que si bien pueden existir diferencias entre las actas de escrutinio y los telegramas (debido a errores u omisiones en la carga de estos últimos) el único documento que tiene validez legal (y cuyo resultado se verá reflejado en el recuento final) es el acta de escrutinio.Por su parte, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, señaló al portal Chequeado: “Las elecciones en la Argentina son muy seguras y se basan en el control entre los partidos políticos, con una autoridad de mesa independiente, con la organización del Poder Ejecutivo pero muy especialmente con el aval del resultado final que lo da la Justicia Electoral, que tiene los pergaminos necesarios para llevar adelante esto”. E indicó que