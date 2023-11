El PRO presentó un proyecto para mover el feriado al 27 de noviembre porque cree que así ayuda a Milei

Los legisladores del PRO,, presentaron un proyecto en el Congreso que busca cambiar la fecha del feriado del fin de semana largo al 27 para que no coincida con el balotaje. Desde el lado más mileista de Juntos por el Cambio creen que si por lo menos el lunes 20 no es feriados se favorecerían los comicios para Javier Milei.La discusión por el feriado comenzó apenas terminó la primera vuelta, al punto de que esa semana la vocera presidencial Gabriela Cerruti debió desmentir los rumores de que el presidente Alberto Fernández estuviera estudiando la cuestión. Luego vino una carta de la Cámara Nacional Electoral que reclamó mover ese feriado para " favorecer y garantizar la concurrencia de la ciudadanía a ejercer el sufragio en dichos comicios, que se vería indudablemente afectada si se mantuviera el fin de semana extendido con el referido feriado”.A través de una carta, el secretario general de la Presidencia,de los que puede determinar el Poder Ejecutivo, sino que se trata de un feriado móvil cuya definición está prevista en la ley"."Es decir, hace un tiempo más que considerable que se encuentran establecidas estas fechas y en pleno conocimiento de nuestra ciudadanía. En función de ellas, se han adoptado decisiones, planificado desplazamientos, programado actividades culturales, educativas, comerciales, deportivas y turísticas. Habiéndose analizado el conjunto de circunstancias mencionadas, s", remarcó Vitobello cerrando la cuestión.Sin aceptarlo, el dirigente cercano a Mauricio Macri, Hernán Lombardi, y el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, presentaron sin muchas expectativas un proyecto para trasladar el el feriado al 27. Se trata de dos dirigentes del PRO que ya adelantaron que votarán a Milei en el balotaje. A su vez, una fundación vinculada a dirigentes de Milei hizo un reclamo administrativo para mover el feriado. Desde la oposición consideran que sus votantes son aquellos que ya tienen planificadas unas mini vacaciones para ese fin de semana largo y que, por lo tanto, muchos ciudadanos no cumplirán con la obligación de ir a votar.”, acusó Lombardi. “Por eso, a fin de garantizar una normal concurrencia a los comicios del domingo 19, junto con Cristian Ritondo presentamos un proyecto de declaración para obligarlos a trasladar el feriado del 20 de noviembre a la semana siguiente”, indicó.En verdad, el proyecto que presentaron no es una declaración para obligar al Gobierno, sino que es una ley que modifica la actual y cambia el feriado desde el Congreso.“Debemos garantizar a la ciudadanía el pleno derecho a que todos puedan expresarse libremente. Massa dice que no es posible pero ya lo hicieron en 2015″, citó Lombardi. Y así es, en el ballotage entre Mauricio Macri y Daniel Scioli el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner movió un feriado.Por su parte,aseguró el ministro de Economía y candidato presidencial. De hecho, hipotetizó que incluso quienes ya hayan sacado paquetes turísticos lo pueden cambiar: ”Si quieren votar, cambiarán el paquete, irán en diciembre, que también pueden usar el Pre-viaje”.