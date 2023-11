Gobernadores del PRO ratificaron neutralidad, liquidaron a la mesa de JXC y sugieren que Macri no es "sofisticado"

Los gobernadores electos del PRO de Chubut,, y de San Luis,, volvieron a despegarse de la discusión nacional y definieron mantener la neutralidad en el balotaje mientras Mauricio Macri presiona para que apoyen al candidato libertario Javier Milei."Los gobernadores definimos que nuestra posición es no influir en el ballotage para definir en quién debe ser el nuevo presidente,", afirmó Poggi y señaló que la gente está por encima de las posiciones que tomen los dirigentes.Lo cierto es que a los gobernadores electos del PRO les conviene mantener su neutralidad y así tener capacidad de negociación con el futuro presidente, sea quien sea.En ese sentido, Torres coincidió en mantener la neutralidad aunque puertas adentro del cuatro oscuro tomará una elección:"Estoy del lado de la sensatez."."No voy a tomar la decisión en base a las discusiones con la cúpula dirigencial sino que lo voy a hablar con intendentes, legisladores. Sí sería una irresponsabilidad seguir poniéndonos en un lugar dónde no tenemos que estar", analizó Torres en diálogo con CNN Radio y consideró que los gobernadores electos tienen "la responsabilidad de poner un manto de sensatez".Y volvió a insistir: "Tenemos que tener una mirada un poquito más sofisticada de la realidad".Torres también cuestionó la toma de decisiones a nivel nacional de Juntos. "Necesariamente las decisiones estratégicas tienen que pasar por donde hay estructura, por donde hay votos, por donde hay responsabilidad ejecutiva. Yo creo que no va a existir más esa mesa de Juntos por el Cambio donde había personas que nadie sabe bien quiénes son y están puestas a dedo por algún dirigente", lanzó."Lo vamos a discutir internamente y tomaremos posición o no, podemos dejar liberado a que cada intendente elija su posición", concluyó.