Los intendentes radicales se reunen para ordenar la tropa de cara al balotaje: "Ni Massa, ni Milei"

Los intendentes pertenecientes a la Unión Cívica Radical (UCR) se reunirán en Trenque Lauquen para abordar la actual crisis que enfrenta la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) y para reafirmar su postura de cara al próximo balotaje presidencial del 19 de noviembre. Este encuentro es parte de las actividades del Foro de Intendentes Radicales, bajo la dirección de Miguel Fernández, quien recientemente se retiró de su cargo de jefe comunal en el distrito donde se llevará a cabo la reunión.

En el encuentro, se espera que los intendentes reafirmen sus posiciones, no necesariamente en apoyo a Sergio Massa, sino en contra de Javier Milei, a quien consideran un límite importante. La intención es dejar en claro su oposición a las políticas que propugna Milei y resaltar la importancia de mantener una Argentina estable.

De acuerdo a lo publicado por DataClave, el ex candidato a vicegobernadorya ha expresado su posición personal, la cual se alinea con las declaraciones previas de los jefes comunales radicales y del presidente del comité nacional de la UCR, Gerardo Morales. Fernández manifestó que no apoyará a ninguna de las opciones que hacen referencia a Sergio Massa y Javier Milei, y argumentó que la sociedad otorgó a la UCR el mandato de ser la fuerza de oposición a nivel provincial y nacional., expresó.Este encuentro tiene como objetivo promover la discusión interna y permitir que los intendentes expresen sus puntos de vista sobre el panorama político actual. Según fuentes, no todos los participantes están de acuerdo en mantener una posición de neutralidad., jefe comunal de Puán, recientemente se sumó a quienes se oponen a Milei y declaró:Según expresó a Data Clave,, intendente de Balcarce, destacó la importancia de permitir que el electorado tome sus decisiones de manera autónoma y no siguiendo a los dirigentes. También expresó que el justicialismo "vende humo" y que sus estructuras son diferentes a las de la UCR, lo que dificulta la transferencia de votos entre ambos.