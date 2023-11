Elecciones 2023: una nueva encuesta reveló cómo impactó el acuerdo Macri-Milei de cara al balotaje

A menos de tres semanas para el balotaje donde los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei se enfrentarán por la Presidencia, una nueva encuesta reveló de qué manera el acuerdo entre Mauricio Macri y el candidato libertario impactó en los votantes.El pacto entre el ala dura del PRO y el candidato presidencial libertario provocó un estallido en Juntos por el Cambio y en La Libertad Avanza, y la consultora Zuban-Córdoba y Asociados decidió sondear, entre el 28 y el 29 de octubre, qué provocó en el electorado. La encuesta incluyó 2.000 entrevistas el último fin de semana con un margen de error de +/- 2,19%.De acuerdo al relevamiento realizado en base a la pregunta: "Si mañana fuera la segunda vuelta o balotaje, ¿a quién votaría?", el resultado arrojó un empate técnico, teniendo en cuenta que hay un margen de error superior a dos puntos: la fórmula de Unión por la Patria conLos consultados respondieron también "en blanco" (4,8%), "no sabe" (4,3%) y "no va a votar" (2,5%), es decir, todavía hay más de 10 puntos que pueden inclinarse para uno u otro lado.Así con un 3,2% de indecisos y sin voto blanco o nulo, la ventaja para el oficialismo queda en tres puntos:La encuesta, además, consultó quién creían que será el próximo presidente, el resultado entre los encuestados quedó repartido: el 44,6% consideró que será Massa y 42,3% Milei.La parte más interesante del sondeo de opinión realizada por la consultora radica en el impacto que puede tener el acuerdo Macri-Milei de cara al balotaje. El relevamiento indicó que sólo 5,4% de los que votaron a Javier Milei afirmaron que no lo votarían el 19 de noviembre.Entre los seguidores de Patricia Bullrich, el 45 % aseguró que votaría a Milei en el balotaje mientras que un 28,9 % dejaría de hacerlo.A la hora de evaluar el rechazo electoral, el 45,1% desea la derrota de Sergio Massa contra el 37,9% de Javier Milei.